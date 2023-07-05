شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن التطبيق المنافس لتويتر وإطلاقه من رئيس ميتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشعل مارك زوكربيرج اليوم خلافه مع إيلون ماسك، بعد إطلاق Thread، وهو تطبيق جديد يشبه Twitter مرتبط بـ Instagram، وذلك في الوقت الذى يعانى فيه تويتر من اضطراب بعد أن خطط ماسك لتحديد عدد المشاركات التي يمكن لمستخدميه قراءتها كل يوم.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يظهر تطبيق Thread على متجر تطبيقات أبل، وهو يشبه بشكل ملحوظ تويتر، ويمكن للمستخدمين استخدام اسم مستخدم Instagram الخاص بهم لنشر أفكارهم، مع الصور أو بدون.

قال الخبراء إن Thread له القدرة على أن يصبح ذات تأثير كبير على Twitter، وهو أكبر تهديد واجهه إيلون ماسك حتى الآن، لأنه مرتبط بـ Instagram، الذي لديه 500 مليون مستخدم يوميًا في جميع أنحاء العالم.

أُطلق على Thread لقب "Twitter Killer" أي قاتل تويتر عبر الإنترنت وسط العداء بين المليارديرات المتنافسين الذين قالوا إنهم يرغبون في أن يكون القتال بينهم حقيقي في قفص.

يبدو أن ماسك أكثر حرصًا على حث مستخدمي تويتر مرارًا وتكرارًا على حذف حساباتهم على فيس بوك، واصفًا الشبكة الاجتماعية بـ "عرجاء".

ويحاول زوكربيرج استقطاب مستخدمي تويتر الذين تركوا الغضب والتهديد بالمغادرة بعد أن وضع ماسك حدًا لعدد المنشورات التي يمكن لأصحاب الحسابات قراءتها يوميًا.

كما يشعر مستخدمو TweetDeck بالغضب أيضًا بعد أن أعلن Twitter أيضًا أنه سيصبح الجزء التالي من الشركة المقصور على المستخدمين الذين دفعوا مقابل التحقق.

ويتم وصف Thread في متجر تطبيقات Apple على أنه "تطبيق محادثة يعتمد على النصوص من Instagram، حيث تلتقي المجتمعات معًا".

ستستفيد Meta من الوصول إلى أكثر من ملياري مستخدم نشط شهريًا على Instagram، وفي غضون ذلك، يقدر عدد مستخدمي Twitter بـ 364 مليون مستخدم شهريًا.