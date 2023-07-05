شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كليات المملكة المتحدة ستسمح للطلاب والموظفين بالاستفادة من الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت مجموعة من كليات المملكة المتحدة على مجموعة من المبادئ التي ستسمح للطلاب والموظفين بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي - طالما أنهم يستخدمونه بشكل أخلاقي.

وقامت مجموعة راسل، التي تتكون من 24 كلية رائدة بما في ذلك أكسفورد وكامبريدج، بوضع المبادئ بدعم من نواب رؤساء جميع المؤسسات، وفقاً لموقع businessinsider.

وحددت المبادئ الالتزام بدعم الطلاب والموظفين ليصبحوا "متعلمين بالذكاء الاصطناعي"، وقال التوجيه إن الموظفين يجب أن يكونوا قادرين على دعم استخدام الطلاب لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليفية وتكييف طرق التدريس والتقييم الخاصة بهم للسماح بالاستخدام الأخلاقي للتكنولوجيا.

وقالت الكليات أيضًا إنها ستضمن الحفاظ على النزاهة الأكاديمية وتعهدت بالعمل بشكل تعاوني لمشاركة أفضل الممارسات مع تطور التكنولوجيا.

الدليل ليس الأول من نوعه ولكنه يشير إلى تحول متزايد في كيفية تخطيط المؤسسات التعليمية للتعامل مع الذكاء الاصطناعي التوليدي.

كان هذا القطاع من أوائل القطاعات التي تعطلت بسبب التكنولوجيا الجديدة، وترك العديد من المعلمين والأساتذة يتدافعون للتعامل مع حالات الغش التي يصعب اكتشافها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

أخبر الأساتذة في وقت سابق Insider أن إصدار ChatGPT الخاص بـ OpenAI كان مزعجًا للغاية لدرجة أنهم خططوا لتغيير أساليب التدريس والتقييم الخاصة بهم لتجنب استخدام الطلاب للذكاء الاصطناعي للغش.

قامت العديد من الكليات والمدارس بحظر برنامج الدردشة الآلي تمامًا بدلاً من المخاطرة بالانتحال الأدبي أو التضليل بواسطة الذكاء الاصطناعي.

قال تيم برادشو، الرئيس التنفيذي لمجموعة Russell Group، في بيان صحفي: "إن اختراقات الذكاء الاصطناعي تعمل بالفعل على تغيير طريقة عملنا، ومن الأهمية أن يحصل الطلاب على المهارات الجديدة التي يحتاجونها لبناء حياة مهنية مُرضية، ويحتاج موظفو الجامعة أيضًا إلى الدعم أثناء ظهورهم حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين التدريس والمساعدة في بث الحياة في الموضوعات ".

وأضاف: "من مصلحة الجميع أن يتم اتخاذ خيارات الذكاء الاصطناعي في التعليم على أساس قيم مفهومة بوضوح".