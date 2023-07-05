شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: الوقت كان أبطأ فى بداية الكون بخمس مرات من الآن والان مع تفاصيل الخبر
وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال جيرانت لويس من جامعة سيدني، الذي قاد الدراسة: "نحن لا نفهم حقًا الوقت ومحدوده، ولا تزال بعض الأشياء غير مستبعدة مثل السفر عبر الزمن، وما إلى ذلك.. قد يكون المستقبل مثيرًا للغاية، على الرغم من أنه ربما لا".
تم استخدام النجوم الزائفة، من بين ألمع الأجسام في الكون، كـ "ساعة" في الدراسة لقياس الوقت في الماضي العميق.
كما أنهم يلتهمون المادة التي تجذبهم بسبب جاذبيتهم الهائلة ويطلقون العنان لسيول من الإشعاع بما في ذلك نفاثات من الجسيمات عالية الطاقة، بينما يدور قرص متوهج من المادة حولهم.
استخدم الباحثون الملاحظات التي تتضمن سطوع 190 كوازارًا عبر الكون يرجع تاريخها إلى حوالي 1.5 مليار سنة بعد الانفجار العظيم.
قارنوا سطوع هذه الأجسام بأطوال موجية مختلفة مع سطوع الموجودة اليوم، ووجدوا أن بعض التقلبات التي تحدث في فترة زمنية معينة تفعل ذلك ببطء أكثر بخمس مرات.
وأظهر أينشتاين من قبل، في نظريته النسبية العامة، أن الزمان والمكان متشابكان وأن الكون يتمدد للخارج في جميع الاتجاهات منذ الانفجار العظيم.
وقال البروفيسور لويس إن هذا التوسع المستمر يفسر كيف كان تدفق الوقت أبطأ في تاريخ الكون بالنسبة إلى اليوم.
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