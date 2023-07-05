شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: واتس آب سيطرح ميزة جديدة لإقتراحات المجموعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم واتس آب مؤخرًا قائمة إعدادات جديدة لميزة مجتمعاته، حيث بدأت المنصة المملوكة لشركة Meta العمل الآن على ميزة جديدة لتحسين اقتراحات المجموعات للمجتمعات.

وكما ذكر موقع WABetaInfo ، يعمل واتس آب على ميزة اقتراحات المجموعة للمجتمعات، وباستخدام هذه الميزة ، سيتمكن المستخدمون من اقتراح مجموعاتهم لمسؤولي المجتمع، وبعد تلقي اقتراح ، يمكن لمسؤول المجتمع إضافة المجموعة المقترحة إلى المجتمع ، مما يسهل على أعضاء المجتمع الآخرين اكتشاف مجموعات جديدة، بحسب موقع TOI الهندى.

مع ملاحظة أن الميزة متاحة حاليًا فقط لمختبري الإصدار التجريبي من Android للتطبيق ويحتاج المستخدمون إلى تثبيت إصدار التحديث 2.23.14.14 للوصول إلى الميزة.

وحسب موقع WABetaInfo ، يقوم واتس آب بتطوير قسم جديد لميزة اقتراحات المجموعة، ويوفر هذا القسم لمسؤولي المجتمع القدرة على قبول أو رفض الطلبات من أعضاء المجتمع الآخرين، وبالإضافة إلى ذلك ، يتضمن اختصارين لرفض الاقتراحات أو الموافقة عليها بسرعة.

وجاء في التقرير: "باستخدام ميزة اقتراحات المجموعة ، يريد واتس آب تقديم أداة إضافية لمساعدة مسؤولي المجتمع على إثراء مجتمعاتهم من خلال إتاحة الفرصة لأعضاء المجتمع للتعاون. عند قبول اقتراح ، تتم إضافة المجموعة تلقائيًا إلى المجتمع ، وسيقوم أعضاؤها أيضًا إلى المجتمع ".