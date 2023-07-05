شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية مسح رسائلك تلقائيًا على جهاز أيفون وتقليل مساحة التخزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الخبراء عن طريقة سهلة لتحرير مساحة التخزين على هاتفك أيفون بشكل تلقائى وببساطة عن طريق تغيير إعداد الرسالة، فيمكنك على الفور تقليل مقدار التخزين الذي تستخدمه.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطاتية، يخزن جهاز iPhone الخاص بك كل رسالة ترسلها وتستقبلها مما يعني أنه يمكن شغل هاتفك بسعة تخزين غير ضرورية.

وفي حين أن هذه الميزة يمكن أن تكون مفيدة إذا كنت تريد أن تتذكر المحادثات التي أجريتها منذ سنوات، إلا أن هذه الرسائل يمكن أن تتراكم بمرور الوقت وتشغل هاتفك دون سبب وجيه.

يمكن للتعامل مع هذه الميزة، أن تلتزم بهذه الخطوات:

قم بإلغاء قفل جهاز iPhone الخاص بك، وافتح تطبيق الإعدادات وانتقل إلى أن ترى "الرسائل".

اضغط فوق الرمز، وقم بالتمرير خلال القسم الفرعي حتى ترى "محفوظات الرسائل".

ويجب أن تكون قادرًا بعد ذلك على الضغط فوق "الاحتفاظ بالرسائل"، والتي ستمنحك ثلاثة خيارات: 30 يومًا، سنة واحدة، إلى الأبد.

يمكنك اختيار أيهما يناسبك، إذا قمت بالضغط فوق أحد الخيارات، فستتلقى نافذة منبثقة تسألك عما إذا كنت تريد حذف الرسائل القديمة.

يمكنك بعد ذلك الضغط فوق "حذف" لإخلاء بعض المساحة وتجنب الاضطرار إلى دفع رسوم إضافية مقابل مساحة التخزين.

يجب على مستخدمي أيفون أيضًا توخي الحذر من قيام واتس آب بإضافة مرفقات غير ضرورية لهاتفك.

سيحفظ التطبيق تلقائيًا الصور ومقاطع الفيديو والملاحظات الصوتية ما لم يتم إخباره بخلاف ذلك.

يمكن لتغيير WhatsApp المفتوح هذا، الضغط فوق الإعدادات، ثم اضغط فوق التخزين والبيانات، ثم انتقل إلى إدارة التخزين لمراجعة وحذف المرفقات بشكل فردي.

إذا كنت بحاجة إلى التحقق من المساحة المتبقية على جهاز أيفون، فانتقل إلى تطبيق الإعدادات، وانتقل إلى "عام" واضغط على "تخزين iPhone".

سيخبرك الإعداد بمقدار المساحة التي تستخدمها والتطبيقات التي تستهلك أكبر مساحة تخزين لإرشادك إلى ما قد ترغب في حذفه.

هناك طريقة أخرى لتحرير مساحة التخزين وهي إزالة الصور المكررة، يمكن أن تستهلك المشكلة الشائعة مساحة التخزين ولكن هناك طريقة بسيطة لإصلاح ذلك.

أولاً، افتح تطبيق الصور، واذهب إلى "الألبومات" وضمن قسم "الأدوات المساعدة"، اضغط على "التكرارات" ثم اضغط على "دمج" بجوار الصور التي اخترتها لحذف النسخ المكررة.

إذا كنت ترغب في حذف التكرارات على الفور، في الخطوة الأخيرة، اضغط فوق النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا واضغط فوق "تحديد الكل" لدمج جميع التكرارات.