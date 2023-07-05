شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الـ AI يقتحم عالم الرياضة.. الذكاء الاصطناعى يتولى التعليق على مباريات ويمبلدون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الإثنين فعاليات بطولة ويمبلدون للتنس، حيث تم الاستعانة هذا العام بالذكاء الاصطناعي ليتولي التعليق على المباريات هذا العام، ولعل هذه الأمر أحد التغييرات المهمة لبطولة ويمبلدون لهذا العام، سواء كانت جيدة أو سيئة ، يمكن أن تغير تغطية البث، بحسب موقع TOI الهندى.

وأعلن نادي All England Lawn Tennis Club عن تعليق جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي لبطولة ويمبلدون سيظهر لأول مرة في بطولات هذا العام، و تخطط ويمبلدون لتقديم تعليقات صوتية ونصية على تطبيقها وموقعها الإلكتروني من خلال استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

وتستخدم هذه الميزة منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة IBM ، واتسون ، لتحليل بيانات تتبع الكرة ، ومواقع اللاعبين ، وأنواع التسديدات المستخدمة في الملعب، تقوم الذكاء الاصطناعي بعد ذلك بإنشاء تعليق بناءً على المعلومات المقدمة.

وقد تم استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي المستند إلى نماذج اللغة الأساسية لإنشاء سرد ممتع وغني بالمعلومات مع تراكيب ومفردات جمل متنوعة، فيما تعاون خبراء IBM iX مع نادي All England لتدريب الذكاء الاصطناعي على لغة التنس ، كما هو مذكور في بيان IBM الرسمي ، لإنتاج هذا التعليق.

وسيظهر التعليق المدعوم من الذكاء الاصطناعي على أبرز الأحداث بعد المباراة على موقع وتطبيق ويمبلدون ، وليس التغطية الكاملة، وستكون الجولة الأولى من تعليقات الذكاء الاصطناعي متاحة بعد اليوم الأول من اللعب يوم الاثنين.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام الذكاء الاصطناعي للتعليق في الرياضة. في أبريل ، تضمنت بطولة US Masters للغولف تعليقًا على الذكاء الاصطناعي، ويمكن للمشاهدين اختيار تشغيل التعليق أو إيقافه ، إذا كانوا يفضلون سماع أصوات طبيعية من الملعب ، مثل ضرب الكرة لمضرب وهتافات الجمهور ، فلديهم هذا الخيار.

وهذا العام ، تم تقديم ميزة جديدة أخرى تسمى تحليل السحب بالذكاء الاصطناعي في التنس. يستخدم الذكاء الاصطناعي لحساب إحصائية تحدد احتمالية مسار كل لاعب إلى المباراة النهائية في قرعة الفردي، وتحدد عدة عوامل ، مثل الخصوم المستقبليين المحتملين وموقع اللاعب مقارنة بمنافسيه ، تقييم اللاعب المفضل في السحب.

وستسمح هذه الرؤية الفريدة لعشاق التنس باكتشاف المفاجآت والشذوذ في قرعة الفردي التي قد لا تظهر من تصنيفات اللاعبين وحدها.