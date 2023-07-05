شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تؤثر التغييرات فى "تويتر" على نتائج بحث "جوجل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام تويتر بإجراء بعض التغييرات في الواجهة الخلفية على مدار الأيام الثلاثة الماضية، والتي تسببت في الكثير من الضجة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سيكون لدى المستخدمين حدًا مؤقتًا لعدد التغريدات التي يمكنهم قراءتها، كما قامت الشركة بإدخال تغيير مفاجئ على TweetDeck ، وهي أداة تستخدمها العديد من المؤسسات الإعلامية.

ومع ذلك، فقد وصلت هذه التغييرات أيضًا إلى اكتشاف التغريدات على بحث جوجل، ووفقًا لتقرير صادر عن The Verge ، تدرك جوجل قدرتها المحدودة على عرض نتائج تويتر، ونُقل عن المتحدثة باسمه لارا ليفين قولها: "نحن ندرك أن قدرتنا على الزحف إلى تويتر محدودة ، مما يؤثر على قدرتنا على عرض التغريدات والصفحات من الموقع في نتائج البحث".

وأضاف ليفين: "تتحكم مواقع الويب في ما إذا كان بإمكان برامج الزحف الوصول إلى محتواها".





لماذا أجرى تويتر تغييرات؟خلال عطلة نهاية الأسبوع ، ألزم تويتر المستخدمين أولاً بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب لمشاهدة المحتوى على منصة المدونات الصغيرة. قال مالك الشركة Elon Musk إن هذا تم لأن بيانات تويتر تم حذفها من قبل "عدة مئات من المنظمات" التي "تؤثر على تجربة المستخدم الحقيقية".

وقال في تغريدة "كنا نتعرض لنهب البيانات لدرجة أنها كانت تهين الخدمة للمستخدمين العاديين!"، وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة Tesla في تقرير آخر: "كانت عدة مئات من المؤسسات (ربما أكثر) تقوم بكشط بيانات تويتر بشكل عدواني للغاية ، لدرجة أنها تؤثر على تجربة المستخدم الحقيقية".

وفي وقت لاحق ، أعلن ماسك أن الشركة تقدم حدودًا للقراءة بطريقة متدرجة: المشتركون وغير المشتركين وغير المشتركين الجدد. في 2 يوليو ، أعلن ماسك أن الحد الأقصى لقراءة التغريدات على المنصة هو 10000 للتأكيد ، و 1000 لم يتم التحقق منه و 500 للحسابات الجديدة التي لم يتم التحقق منها.