شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OpenAI تعطل ميزة التصفح باستخدام Bing beta.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت شركة OpenAI في وقت سابق من هذا العام ميزة تمكن مستخدمي تطبيق AI chatbot من تصفح الويب عبر Bing، حيث قامت الميزة بالبحث في Bing عن إجابات لاستعلامات المستخدم، لكن الشركة أعلنت الآن أنها كانت تعمل على تعطيل تكامل الإصدار التجريبي لإصلاح مشكلة.

وقالت الشركة في تحديث: "إن تصفح ChatGPT مع Bing هو ميزة تجريبية (متاحة لمشتركي ChatGPT Plus) تسمح لـ ChatGPT بالبحث في الإنترنت للمساعدة في الإجابة على الأسئلة التي تستفيد من المعلومات الحديثة".

وأضاف المنشور: "لقد علمنا أن الإصدار التجريبي من ChatGPT Browse يمكنه أحيانًا عرض المحتوى بطرق لا نريدها" ، موضحًا أنه إذا طلب المستخدم تحديدًا النص الكامل لعنوان URL ، فقد يفي بهذا الطلب عن غير قصد.

وقالت الشركة: "اعتبارًا من 3 يوليو 2023 ، قمنا بتعطيل ميزة" التصفح باستخدام Bing التجريبية "بدافع الحذر الشديد أثناء إصلاح هذا الأمر من أجل تنفيذ الصواب من قِبل مالكي المحتوى. نحن نعمل على إعادة الإصدار التجريبي في أسرع وقت ممكن ، ونقدر تفهمك! ".

وكما ذكرنا سابقًا ، تم توفير القدرة لمشتركي ChatGPT Plus ، وهو المستوى المتميز لبرنامج chatbot المزود بالذكاء الاصطناعي، وبحسب ما ورد ، كان المستخدمون قادرين على الالتفاف حول جدران paywall باستخدام تكامل Bing الخاص بـ ChatGPT.

أهمية التصفح باستخدام Bing

وفقًا للشركة ، يعد التصفح مفيدًا في السيناريوهات التي تكون فيها الاستعلامات المتعلقة بالأحداث الجارية والمعلومات الأخرى "تمتد إلى ما وراء بيانات التدريب الأصلية لـ [ChatGPT]"، وهذا يعني أن التصفح يسمح لروبوت الدردشة AI بالحصول على بيانات أكثر دقة وحديثة من خلال البحث في الويب.

وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة تعطيل ميزة التصفح ، تتوقف معرفة ChatGPT في عام 2021، وعلى سبيل المثال ، في حالة تعطيل التصفح وعند طرح أسئلة على ChatGPT مثل "من ربح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022؟" لن تسفر عن إجابة صحيحة.