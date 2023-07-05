تكنولوجيا: Dell تطلق شاشة الألعاب “G2724D” مع معدل تحديث 165 هرتز واستجابة 1 مللي ثانية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Dell شاشة ألعاب جديدة بسعر معقول تحت اسم G2724D، وتتميز هذه الشاشة بدقة 1440 بكسل ومعدل تحديث 165 هرتز ودعم HDR. وتأتي الشاشة من نوع IPS LCD بحجم 27 بوصة، وهي توفر معدل استجابة يبلغ 1 مللي ثانية. كما انها تتمتع بتصميم جميل المظهر مع حامل مريح يمكن تعديله حسب الارتفاع.

تتميز شاشة G2724D من Dell بهيكل بلاستيكي غير لامع باللونين الأسود والرمادي، وتأتي الشاشة بحامل مريح مما يسمح بضبط الارتفاع والإمالة والدوران. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يدور الحامل على محور 90 درجة، مما يتيح استخدام الشاشة في الاتجاه الرأسي.

تأتي الشاشة بتقنيات مزامنة العرض المتوافقة مع NVIDIA G-SYNC و AMD FreeSync Premium. كما انها تتميز بدقتها اللونية الرائعة، حيث توفر نطاقًا واسعًا من الألوان بنسبة 99 بالمئة من الوان RGB وتلتزم بمعايير VESA DisplayHDR 400 الصارمة. كما تبلغ نسبة التباين 1000:1 مع زاوية عرض واسعة تبلغ 178 درجة.

علاوة على ذلك، تشتمل خيارات الاتصال في G2724D على منفذي DisplayPort 1.4 ومنفذ HDMI 1.4. كما أن الشاشة مدمجة للغاية بأبعاد 611.90 مم × 200.20 مم × (393.48 مم – 523.48 مم) وتزن 5.95 كجم فقط.

تم إطلاق الشاشة في الصين بسعر 2499 يوان أي حوالي 299 دولار.

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