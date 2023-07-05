تكنولوجيا: الكشف عن السعر النهائي لأول سيارة لشاومي والتي من المقرر أن تظهر لأول مرة العام المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - منذ إعلان شاومي عن دخولها في صناعة السيارات، تزايدت التوقعات بين خبراء الصناعة والمستهلكين على حد سواء. وكان التقدم في طراز السيارة الأول من شاومي موضع اهتمام، وتشير التقارير الأخيرة إلى تطورات مهمة. فوفقًا لـ CNMO، ادعى مورد مشارك في المشروع أنه تم الانتهاء من تسعير طراز السيارة الأول من الشركة.

أكدت شركة FAW Fuwei Automotive Parts Co.، Ltd.، والتي يقع مقرها في مدينة تشانغتشون، مشاركتها النشطة في مشروع سيارة شاومي، وكشفت أن العديد من الشركات التابعة لها قد انضمت إلى فريق شراء سيارة شاومي. ويشير هذا التطور إلى تقدم كبير في التعاون بين شاومي ومورديها.

في وقت سابق، ظهر تسريب على وسائل التواصل الاجتماعي يقترح سعرًا يبدأ من 149900 يوان (20777 دولارًا) لسيارة شاومي. ومع ذلك، أوضح وانغ هوا، رئيس العلاقات العامة للشركة، أن هذه المعلومات خاطئة.

يقال إن إنتاج سيارة شاومي يتقدم بثبات. وفي شهر مايو من هذا العام، قال لو وي بينغ، الشريك والرئيس لشركة شاومي، أن مشروع السيارة يسير بسلاسة ودخل مرحلة التطوير المتسارع. ولقد تم رصد السيارة أثناء اختبارها على الجليد مع مؤسسها Lei Jun مرة أخرى في يناير من هذا العام. ومن المقرر إجراء المزيد من الاختبارات الصيفية والشتوية هذا العام. ووفقًا للخطة، من المقرر إطلاق سيارة شاومي رسميًا في النصف الأول من عام 2024.

أصدرت مجموعة شاومي مؤخرًا تقريرها المالي للربع الأول من عام 2023، والذي تضمن تحديثات عن أعمالها المبتكرة مثل السيارات الكهربائية الذكية. وعلى الرغم من انخفاض إجمالي الإيرادات مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، إلا أن صافي ربح الشركة المعدل شهد زيادة ملحوظة.

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