تكنولوجيا: هاتف Galaxy M34 يظهر على منصة Google Play Console قبل أيام من الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سيتم إطلاق هاتف Galaxy M34 من سامسونج في 7 يوليو، ولقد ظهرت بالفعل العديد من التفاصيل على الصفحة المقصودة لشركة Amazon India. كما ان التسريبات ملأت بالفعل معظم التفاصيل المجهولة، مثل معالج Exynos 1280.

تم تأكيد ذلك أيضًا من خلال قائمة Google Play Console، والتي تحدد مجموعة الشرائح (S5E8825)، والتي تُظهر أيضًا شاشة بدقة 1080 × 2340 بكسل من نوع Super AMOLED بحجم 6.46 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز.

سيتم تشغيل الهاتف مع نظام Android 13 وسيكون مزود بحوالي 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، وتتضمن التفاصيل الإضافية كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وبطارية بسعة 6000 مللي أمبير. تتضمن بعض التفاصيل غير الرسمية شحن 25 واط للبطارية وكاميرا أمامية بسعة 32 ميجابكسل.

ومن المثير للاهتمام، أننا نسمع ادعاءات بأنه سيكون هناك نسخة من الهاتف بمعالج Dimensity 1080 بدلاً من معالج سامسونج.

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