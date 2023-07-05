شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب.. لا يمكن لتويتر إخبار المستخدمين بشأن تحديد الأسعار مسبقًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شبكة تويتر إنها غير قادرة على إعطاء الناس إنذارًا، فيما يتعلق بقراراتها، لاسيما قرار الحد من عدد التغريدات التي يمكن للمستخدمين قراءتها كل يوم، مشيرة إلى أنها قيدت الاستخدام مؤقتًا حتى تتمكن من اكتشاف برامج الروبوت والعناصر السيئة الأخرى التي تلحق الضرر بالمنصة والقضاء عليها".

وأضافت في مدونة Twitter Business، أن أي إشعار مسبق بشأن هذه الإجراءات كان سيسمح للأشخاص السيئين بتغيير سلوكهم لتجنب اكتشافهم".

بينما كان البعض متشككًا في منطق تزيغ لهذه الخطوة، قالت الشركة إنها قلصت الحد الأقصى للمعدل لمنع الجهات الفاعلة السيئة من تجريف البيانات العامة لتغذية نماذج الذكاء الاصطناعي ولمنعهم من "التلاعب بالأشخاص والمحادثات على المنصة بطرق مختلفة. وأضافت أن حدود المعدل تؤثر حاليًا على نسبة صغيرة من المستخدمين وستوفر تحديثًا عند اكتمال هذه الجهود حسبما نقلت Engadget.

وبدا من الغريب أن ينشر تويتر هذا التحديث على مدونة الأعمال الخاصة به إلى أن ذكرت الشركة أن تحديد السعر كان له تأثير "ضئيل" على الإعلان.

وأثار قرار تويتر الخاص بالحد من عدد التغريدات التي يمكن للمستخدمين قراءتها يوميًا الجدل من ما يتعلق بصعوبة وصول المعلنين إلى المستخدمين وعلى تويتر لكسب المال.

أدى تقييد السعر إلى أزمة لموقع تويتر وتطبيقاته، بما في ذلك TweetDeck ، وهو تطبيق يعتمد عليه العديد من المستخدمين المحترفين.

وللمساعدة في علاج ذلك أصدرت الشركة "نسخة جديدة ومحسنة من TweetDeck" تنقل الشركة جميع المستخدمين إلى أحدث إصدار ، ولكن كان هناك تطور آخر في المتجر: يجعل تويتر التطبيق حصريًا للحسابات التي تم التحقق منها، مما يضع فعليًا جدارًا مدفوعًا على TweetDeck للغالبية العظمى من المستخدمين.