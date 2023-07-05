تكنولوجيا: رسميًا: هاتف Xiaomi Mix Fold 3 يصل في شهر أغسطس بكاميرات Leica

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلن Lu Weibing، رئيس شركة شاومي اليوم أن هاتف Mix Fold 3 قادم في شهر أغسطس. حيث قام بالاعلان عن ذلك عن طريق الرد على احد الاسئلة على منصة Weibo.

كان قد تم إطلاق Mix Fold 2 في شهر أغسطس من العام الماضي، لذلك يعتبر الامر منطقيًا لإطلاق الاصدار التالي في شهر اغسطس من هذا العام.

ومع ذلك، وفقًا لشائعة حديثة، قد يكون جهاز Mix Fold 3 مقتصرًا على الصين فقط، تمامًا مثل الاصدار السابق، ولن يتم إطلاقه دوليًا رسميًا.

سيكون هذا أمرًا مؤسفًا، لكننا معتادون على خوف الشركات الصينية من أخذ الأجهزة القابلة للطي الخاصة بهم خارج سوقهم المحلية.

ويشاع أن هاتف Mix Fold 3 سيأتي مع كاميرا امامية اسفل الشاشة على الشاشة الرئيسية القابلة للطي، وعدسة periscope تقوم بالتكبير حتى خمسة اضعاف في الخلف، ومعالج Snapdragon 8 Gen 2، ودعم الشحن اللاسلكي بقوة 50 واط.

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