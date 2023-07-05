شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نجاح أول اختبار نظام تتبع النفايات الفضائية فى المدار فى المملكة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت طريقة جديدة لتتبع القطع الصغيرة من النفايات الفضائية في اجتياز أول اختبار تجريبي لها في المدار ، وفقًا لمنشئيها ODIN Space of London

على مدار العامين الماضيين، قامت ODIN بتطوير وتأهيل التكنولوجيا لاكتشاف وتعقب النفايات الفضائية التي تكون صغيرة جدًا بحيث لا يمكن تسجيلها باستخدام الأساليب الحالية، وتم دمج أول مستشعر عرض توضيحي للشركة في القمر الصناعي D-Orbit ION ، والذي وصل إلى المدار كجزء من مهمة ترانسبورتر 8 الخاصة بشركة سبيس إكس والتي تم إطلاقها في 12 يونيو، وفقا ل سبيس.

الآن، بعد أكثر من أسبوع في المدار، أكدت ODIN مع D-Orbit أن المستشعر الموجود على متنها يعمل، والتقطت اهتزازات صوتية خافتة من القمر الصناعي المضيف وبالنسبة لهذه الرحلة التجريبية تم ضبط مستشعر الحطام الخاص بـ ODIN على حساسية عالية بشكل استثنائي، لضمان إمكانية اكتشاف حتى أصغر القراءات من القمر الصناعي ION.

هناك عشرات الآلاف من قطع الحطام التي يمكن تتبعها في مدار حول الأرض، ومن المتوقع أن يزداد هذا الرقم أضعافًا مضاعفة في 2030 وما بعده مع استمرار نمو اقتصاد الفضاء، وباستخدام التكنولوجيا الحالية يمكن فقط تعقب قطع الحطام الأكبر من حوالي 4 بوصات (10 سم).

وتأمل أودين أن تساعد تقنيتها في تعقب الحطام الذي يبلغ طوله دون سنتيمتر، والذي يسافر في شبه اختفاء، بسرعات رصاصة، ويشكل تهديدات للأقمار الصناعية والمحطات الفضائية والبنية التحتية الأخرى في المدار.

قال الرئيس التنفيذي لشركة ODIN والمؤسس المشارك جيمس نيو في بيان صحفي لـ ODIN: "سنركز الآن على تزويد عملائنا بالجيل التالي من بيانات الفضاء وإرسال العديد من أجهزة الاستشعار إلى كل مدار"، مضيفًا "من خلال فهم مدى خطورة يتصرف الحطام دون سنتيمترات، يمكننا حماية الأصول الفضائية، وتحقيق أقصى قدر من النمو ودفع الاستدامة في الفضاء. "