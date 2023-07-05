تكنولوجيا: لينوفو تستعد لإطلاق جهاز Legion Y700 2023 اللوحي المخصص للألعاب في 23 من يوليو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت لينوفو إعلان تشويقي مؤخراً أكدت من خلاله على خططها لإطلاق جهاز Legion Y700 2023 اللوحي في حدث يعقد في 22 من شهر يوليو الجاري.

تعقد شركة لينوفو مؤتمرها القادم لاحقاً هذا الشهر لإطلاق تحديث جديد من جهاز Legion Y700 اللوحي المخصص للألعاب، حيث قدمت الإصدار الأصلي في السوق الصيني العام الماضي.

ولقد شاركت لينوفو إعلان تشويقي عن الحدث المرتقب عقده في السوق الصيني، والذي أوضح ملامح تصميم Legion Y700 2023 من خلال صور رسمية للجهاز الذي يظهر بتصميم يحاكي الإصدار السابق مع إطارات سميكة تحيط بالشاشة.

أيضاً من المقرر أن يتميز Legion Y700 2023 بحجم 8 إنش في الشاشة، ومن المتوقع أن تأتي الشاشة بمعدل تحديث سريع لدعم آداء أفضل في الألعاب.

يذكر أن الإصدار السابق من جهاز Legion Y700 جاء بشاشة LCD بحجم 8.8 إنش، وتدعم الشاشة تغطية من ألوان DCI P3 بنسبة 100%، كما تميزت الشاشة بدقة عرض 2560 في 1600 بيكسل، ومعدل تحديث 120Hz، وأيضاً معدل لمس 240Hz.

كما انطلق الإصدار السابق برقاقة معالج Snapdragon 870، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، أيضاً تميز بسعة بطارية 6550 mAh، ودعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45W.

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