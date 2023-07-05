شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك يحتاج إلى إذن لعرض إعلانات مخصصة فى الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيتعين على Meta الحد من وصول إعلاناتها المخصصة في الاتحاد الأوروبي، قضت محكمة العدل في المنطقة بأن علامة Meta التجارية على Facebook ستحتاج إلى الحصول على موافقة قبل تقديم بعض الإعلانات المخصصة على الأقل في الاتحاد الأوروبي، وفقًا للقرار، "لا يمكن أن تبرر" الإعلانات المخصصة معالجة هذا الحجم من البيانات دون إذن المستخدمين.

لقد طلبنا من Meta التعليق في تصريح لصحيفة وول ستريت جورنال، قال متحدث باسم الشركة العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي ما زالت "تقيم قرار المحكمة" وستقول المزيد في المستقبل، وفقا ل engadget .

تستأنف Meta بالفعل غرامة قدرها 390 مليون يورو (تبلغ قيمتها الآن حوالي 425 مليون دولار) لمطالبة مستخدمي Facebook و Instagram و WhatsApp بقبول الإعلانات المخصصة لاستخدام هذه الأنظمة الأساسية فقط.

وتتطلب الهيئة الإدارية الموافقة "بحرية" على الميزات، وتعتقد أن Meta انتهكت اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) من خلال طلب بيانات استهداف الإعلانات فقط لاستخدام Facebook و Instagram وWhatsApp على المستوى الأساسي ، في الحكم الجديد قالت محكمة العدل إن الأمر متروك لمشغل الموقع لإثبات أن الناس يمنحون الإذن عن طيب خاطر.

وتم تضمين القرار في قرار محكمة أكبر أن منظمي المنافسة المحليين ، مثل مكتب الكارتل الفيدرالي في ألمانيا ، يمكن أن يأخذوا في الاعتبار الامتثال للقوانين الأخرى (مثل اللائحة العامة لحماية البيانات) عند التحقيق في قضايا مكافحة الاحتكار. ببساطة ، يمكن لدولة ما أن تقرر أن انتهاك القواعد في منطقة ما هو دليل على سلوك أوسع مناهض للمنافسة.

الحكم غامض إلى حد ما، وليس من الواضح كيف سيفسر المسؤولون هذا المطلب في الممارسة العملية. قد تضطر Meta إلى طلب الإذن لتقديم إعلانات مخصصة على Facebook والأنظمة الأساسية الأخرى، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين الخصوصية للمستخدمين لكنه يؤثر على صافي أرباح الشركة. حذر الجهاز من حدوث ضرر في عائدات الإعلانات عندما أعطى iOS 14 للمستخدمين القدرة على رفض تتبع الإعلانات في التطبيقات وقد يمثل هذا ضربة أخرى تؤثر على الجميع في الاتحاد الأوروبي بغض النظر عن الجهاز الذي يستخدمونه.