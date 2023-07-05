شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك يحتاج إلى إذن لعرض إعلانات مخصصة فى الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر
لقد طلبنا من Meta التعليق في تصريح لصحيفة وول ستريت جورنال، قال متحدث باسم الشركة العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي ما زالت "تقيم قرار المحكمة" وستقول المزيد في المستقبل، وفقا ل engadget .
تستأنف Meta بالفعل غرامة قدرها 390 مليون يورو (تبلغ قيمتها الآن حوالي 425 مليون دولار) لمطالبة مستخدمي Facebook و Instagram و WhatsApp بقبول الإعلانات المخصصة لاستخدام هذه الأنظمة الأساسية فقط.
وتتطلب الهيئة الإدارية الموافقة "بحرية" على الميزات، وتعتقد أن Meta انتهكت اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) من خلال طلب بيانات استهداف الإعلانات فقط لاستخدام Facebook و Instagram وWhatsApp على المستوى الأساسي ، في الحكم الجديد قالت محكمة العدل إن الأمر متروك لمشغل الموقع لإثبات أن الناس يمنحون الإذن عن طيب خاطر.
وتم تضمين القرار في قرار محكمة أكبر أن منظمي المنافسة المحليين ، مثل مكتب الكارتل الفيدرالي في ألمانيا ، يمكن أن يأخذوا في الاعتبار الامتثال للقوانين الأخرى (مثل اللائحة العامة لحماية البيانات) عند التحقيق في قضايا مكافحة الاحتكار. ببساطة ، يمكن لدولة ما أن تقرر أن انتهاك القواعد في منطقة ما هو دليل على سلوك أوسع مناهض للمنافسة.
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