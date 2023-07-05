شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أعمال شغب فرنسا و5 أمراض اجتماعية أخرى ألقى باللوم فيها على ألعاب الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع انتشار الاحتجاجات الفرنسية التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد، بسبب إطلاق الشرطة النار على مراهق من أصول جزائرية، ألقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، باللوم في البداية على الشبكات الاجتماعية والآباء، قبل أن يشير بأصابع الاتهام إلى ألعاب الفيديو.

وقال ماكرون إن ألعاب الفيديو ومواقع التواصل الاجتماعي وراء أعمال العنف من قبل المراهقين في شوارع البلاد حيث إنهم يقلدون ألعاب المغامرات الإلكترونية.

رفضت الدراسات باستمرار الروابط بين ألعاب الفيديو العنيفة والسلوك العنيف، حسبما نقلت TheNextWeb .

يقول كريستوفر فيرجسون، الأستاذ في جامعة ستيتسون ، "لا يوجد دليل على وجود علاقة بهذا الشأن، ناهيك عن وجود علاقة سببية".

ووفقًا لجمعية علم النفس الأمريكية، فإن "عزو العنف إلى ألعاب الفيديو العنيفة ليس سليمًا علميًا ويشتت الانتباه بعيدًا عن العوامل الأخرى" - وهو ما يجادل المتشائمون بأنه بيت القصيد.

كانت هناك مناسبات عديدة جعلت فيها ألعاب الفيديو أعذارًا مناسبة سياسيًا للعلل الاجتماعية بحسب التقرير، تعرف عليها:

1. إطلاق نار جماعي

ماكرون ليس أول زعيم عالمي يلقي باللوم على الألعاب في العنف. بعد إطلاق نار جماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع في عام 2019، قدم الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب ادعاءً مماثلاً.

قال: "يجب أن نوقف تمجيد العنف في مجتمعنا". "يتضمن ذلك ألعاب الفيديو المروعة أصبحت شائعة الآن."

كان ترامب يردد صدى النظرية التي أصبحت سائدة منذ إطلاق النار المروع في مدرسة كولومبين الثانوية عام 1999، ومما لا يثير الدهشة أن الرابطة الوطنية للبنادق أصبحت مؤيدًا بارزًا للفرضية.

2. الشيطانية

تم ربط بعض أشهر ألعاب الفيديو في العالم بما يسمي بعبادة الشيطان، مثالان بارزان هما Doom من منظور الشخص الأول وامتياز Pokémon ، وكلاهما اتُهم بالترويج لموضوعات شيطانية.

لكن الكنيسة الكاثوليكية نفت مثل هذه المزاعم بحسب التقرير في عام 2020 ، قالت محطة سات 2000 ، وهي محطة تلفزيونية فضائية يديرها الفاتيكان، إن بوكيمون تستند إلى "علاقات صداقة قوية" وتفتقر إلى "أي آثار جانبية أخلاقية ضارة".

3. الطلاق

تم تحميل كل من World of Warcraft و Call of Duty و Fortnite المسؤولية عن المشكلات الزوجية.

وفقًا لـ Divorce Online ، أشار 5% من طلبات الطلاق في المملكة المتحدة في عام 2018 إلى الإدمان على الألعاب عبر الإنترنت كسبب لتفككهم. من المسلم به أن الشركاء الذين يعانون من إدمان ألعاب الفيديو قد يكونون مزعجين، لكنه عرض أكثر من كونه سببًا لمشاكل العلاقة بحسب تقرير TheNextWeb.

4. الاكتئاب

ترتبط الألعاب بانتظام بالاكتئاب والقلق وتدني احترام الذات، ومع ذلك تشير الأبحاث إلى أن التأثيرات عادة ما تؤثر فقط على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية الحالية.

في ملاحظة أكثر إيجابية أظهرت العديد من الدراسات أن الألعاب يمكن أن تساعد في الواقع في محاربة الاكتئاب والقلق.

5. الرقص السيئ

هناك تأثير ضار للألعاب لا يمكن إنكاره: تأثير Fortnite على الرقص حيث يقدم النجاح العالمي مجموعة من المشاعر ذات الشعبية الهائلة ، من Dab إلى The Floss.

لسوء الحظ تم العثور على هذه الرقصات بشكل متزايد أيضًا في IRL. لقد أعطى بعض لاعبو كرة القدم ونجوم البوب ​​والمؤثرين في العالم حركات بعضها محرجة وروجوا إلى عدد لا يحصى من الشباب والبالغين.