بعد تحويل عملاء الأرضي لنظام الباقات.. المصرية للاتصالات توضح طرق الشحن ومتابعة الاستهلاك

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، تحويل عملاء التليفون الأرضى إلى نظام الدفع المسبق للتليفون الأرضى، من خلال رسالة يتلقاها العميل تخبره بالتحول إلى النظام الجديد، وتشرح كيفية التعامل معه.

أوضحت المصرية للاتصالات أن قرار تحويل الهاتف الأرضى لنظام الدفع المسبق جاء ليمنح العميل المزيد من القدرة على التحكم فى استهلاكه، وذلك بدلًا من الخط المفتوح والفاتورة ربع السنوية التقليدية، والتى قد تكون قيمتها مفاجأة للعميل، وفى الوقت نفسه سيساهم تحويل الخطوط الأرضية للنظام الجديد فى تسريع خطوات تنفيذ الفاتورة المتكاملة، التى يمكن للعميل أن يستخدمها لتوحيد انفاقه على جميع خدمات الاتصالات من محمول وأرضى وإنترنت فائق السرعة فى فاتورة واحدة متكاملة.

وأوضح الموقع الرسمى لشركة المصرية للاتصالات، أن نظام الدفع المسبق هو نظام محاسبة لعملاء الخط الأرضى يمكنهم من خلاله شحن الرصيد مقدمًا، ومتابعة الاستهلاك والاستعلام عن الرصيد وتذكير العملاء بقرب انتهاء الرصيد، وتوضيح أى إجراء يتم تنفيذه على الخط الأرضى، عن طريق إرسال رسائل نصية قصيرة يتم إرسالها على رقم الموبايل الخاص بالعميل، وفى حالة استنفاد الرصيد لن يتمكن العميل من إجراء أى مكالمات إلا بعد شحن رصيد فى الحساب.

ويمكنك شحن رصيد فى الحساب بالنسبة لنظام مسبق الدفع للتليفون الأرضى من خلال عدة طرق وهي:

يمكنك شحن رصيد فى حسابك فى أى وقت من خلال:

تطبيق My WE www.te.eg/App باستخدام بطاقة بنكية.

الموقع الالكترونى https://my.te.eg بإستخدام بطاقة بنكية.

ويمكن الدفع من خلال جميع فروع WE، كما يمكن شحن الرصيد من خلال منافذ الدفع الإلكترونى المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية والتى تشمل (فورى، مصارى، سداد، بى، ممكن، خدماتي)، مع العلم بأنه يتم خصم ضريبة القيمة المضافة 14 % من مبلغ الشحن.

وأكد الموقع الرسمى للشركة أنه سيتم تذكير العملاء بموعد التجديد، عن طريق إرسال الشركة رسالة نصية قصيرة على رقم الموبايل الخاص بالعميل قبل تاريخ التجديد بيومين، وفى يوم التجديد.

وأوضح الموقع الرسمى للمصرية للاتصالات أنه متاح لعملاء خطوط الهاتف الأرضى معرفة ميعاد تجديد الباقة مسبقة الدفع عن طريق موقع my.te.eg، أو من خلال تطبيق MyWe

وفى حالة عدم تجديد الباقة فى تاريخ التجديد المحدد، سيتم تحويل الخط الأرضى إلى استقبال فقط، وفى حالة الاستمرار فى عدم تجديد الباقة الرئيسية سيتم رفع الخط مؤقتا من الخدمة، وإذا استمر عدم التجديد، سيتم رفع الخط نهائيًا.

أما فى حالة استهلاك الباقة الأساسية قبل موعد التجديد، فمتاح للعميل أن يجدد الباقة الأساسية مبكرًا قبل تاريخ التجديد، وسيتم تغيير تاريخ التجديد فى نفس اليوم الذى قام به العميل بالتجديد المبكر به، كما أنه متاح للعميل أن يشترك بالباقات الإضافية، ويمكن للعميل استخدام الرصيد المتاح فى حسابه أو شحن رصيد لإجراء مكالمات بالأسعار خارج الباقة.

ويستطيع العميل متابعة الرصيد المتبقى فى الحساب، وكذلك متابعة استهلاك الباقة والباقات الإضافية، من خلال التواصل مع خدمة العملاء على الرقم 111 أوmy.te.eg أو تطبيق MyWE، كما أن العميل سيتلقى رسالة نصية عند وصول الاستهلاك من الباقة الأساسية إلى 90%.