شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بلو أورجين تخطط لفتح مواقع إطلاق جديدة خارج الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر سباق الفضاء في التوسع في جميع أنحاء العالم وأعلنت شركة Blue Origin المملوكة لجيف بيزوس عن خطط لتوسيع عملياتها إلى "أوروبا وخارجها"، وفقًا لتقارير الفاينانشيال تايمز.

ويتوقف جزء من هذا النمو على العثور على موقع لمنشأة إطلاق دولية ورسخت الشركة بالفعل جذورها في تكساس وواشنطن وفلوريدا وألاباما - لكن الموقع الجديد لم يتم اختياره بعد، كما أنها تبحث بنشاط عن عمليات استحواذ وشراكات جديدة خارج الولايات المتحدة في مجالات مثل التصنيع والبرمجيات نقلا عن engadget.

وقال بوب سميث، الرئيس التنفيذي لشركة Blue Origin ، "إننا نبحث عن أي شيء يمكننا القيام به لاكتسابه، والتوسع فيه لتقديم خدمة أفضل لعملائنا.

وفى العام الماضي، اشترت Blue Origins شركة Honeybee Robotics ومقرها نيويورك، وهي خطوة تبدو ناجحة: كانت شركة الروبوتات الفضائية جزءًا من فريق Blue Origin الذي حصل مؤخرًا على 3.4 مليار دولار لبناء مركبة الهبوط على سطح القمر في مهمة Artemis الثالثة التابعة لوكالة ناسا، حيث يتولى أكبر منافس لشركة Blue Origin ، سبيس إكس إيلون ماسك أول وثاني هبوط لأرتميس على سطح القمر.

على الرغم من أن Blue Origin كانت أول من أطلق صاروخًا وهبطت به وإعادة استخدامه بنجاح، إلا أنها تخلفت عن منافستها بسبب التعثرات في بناء قاذفاتها.

وقد تساعد خطط Blue Origin للحصول على بصمة عالمية أكبر على مواكبة تقدم SpaceX ويخطط مشروع Kuiper التابع لشركة Amazon أيضًا لاستخدام صاروخ New Glenn التابع لشركة Blue Origin في ما لا يقل عن 12 عملية إطلاق بين عامي 2024 و 2029 بعد بضع سنوات من التأخير.