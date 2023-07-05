شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. المفوضية الأوروبية تعلن قواعد جديدة لتسريع تحقيقات خصوصية البيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد تعرضها لانتقادات بشأن تأخر تحقيقات الخصوصية والدور الضخم لمنظم الخصوصية الأيرلندي في الإشراف على شركات التكنولوجيا الكبرى، وأعلنت المفوضية الأوروبية عن قواعد جديدة لمساعدة هيئات المراقبة في العمل على القضايا العابرة للحدود بشكل أسرع.

يقول النقاد إن التحقيقات تستغرق وقتًا طويلاً والغرامات منخفضة جدًا لردع انتهاكات الخصوصية من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى، مما يقوض هدف قواعد الاتحاد الأوروبي التاريخية المعروفة باسم اللائحة العامة لحماية البيانات والتي دخلت حيز التنفيذ في 2018، وفقاً لموقع gadgets360 الهندي.

كما أن مفوض حماية البيانات الأيرلند (DPC) ، المنظم الرئيسي للاتحاد الأوروبي لأن العديد من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم يقع مقرها في أيرلندا، قد اجتذب أيضًا انتقادات من نظرائه بسبب الغرامات التي يراها البعض منخفضة للغاية.

وقالت اللجنة: "إن تنسيق هذه الجوانب الإجرائية سيدعم استكمال التحقيقات في الوقت المناسب وتقديم تعويضات سريعة للأفراد".

تتطلب القواعد الجديدة سلطة الخصوصية الرئيسية لمشاركة ملخص القضايا الرئيسية مع أقرانها، مما يسمح لهم بتقديم ملاحظات في مرحلة مبكرة وكذلك تحديد مواعيد نهائية مشتركة للتعاون وتسوية النزاعات عبر الحدود.

يحق لمقدمي الشكاوى الاستماع إليهم في الحالات التي يتم فيها رفض شكاواهم كليًا أو جزئيًا وأيضًا المشاركة بشكل صحيح إذا قرر المنظمون التحقيق في شكاواهم.

تمنح القواعد الجديدة أيضًا الشركات قيد التحقيق الحق في الاستماع إليها في المراحل الرئيسية من الإجراء والوصول إلى الملف.

انتقد الناشط المتعلق بالخصوصية ماكس شريمز، الذي قدم شكاوى ضد Meta Platforms و Alphabet's Google ، الإجراءات الجديدة.

وقال: "يبدو أن اقتراح اللجنة معيب تقنيًا وماديًا ، بل إنه يجرّد المواطنين من حقوقهم القائمة بدلاً من ضمان إنفاذها".

قالت مجموعة الضغط التكنولوجي The Computer & Communications Industry Association إن القواعد تقصر عندما يتعلق الأمر بحق الشركات في الاستئناف والحق في جلسة استماع عادلة مع إطار زمني واقعي.