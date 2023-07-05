تكنولوجيا: الإعلان عن Red Magic 8S Pro و8S Pro Plus بذاكرة تصل إلى 24 جيجا بايت رام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ZTE رسمياً اليوم عن هواتف Red Magic 8S Pro وRed Magic 8S Pro Plus بذاكرة عشوائية تصل إلى 24 جيجا بايت رام.

تقدم ZTE الإصدارات الجديدة من هواتف Red Magic 8S Pro برقاقة كوالكوم المحسنة Snapdragon 8+ Gen 2، حيث يعزز المعالج الآداء من سرعة 3.2GHz في الإصدار الأصلي إلى سرعة 3.36GHz، كما تم تعزيز سرعة كرت الشاشة من 680MHz إلى 719MHz، وهو آداء يحاكي نموذج المعالج الذي يدعم إصدارات “Galaxy”.

ويتوفر Red Magic 8S Pro بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5X، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في سعة LPDDR5XK، كما تأتي الأجهزة برقاقة Red Core 2 التي تعمل على تعزيز كفاءة نظام ICE 12 للتبريد.

أيضاً يأتي نظام التبريد الجديد بلاصق حراري 5W / mK، مع مروحة متطورة 20K RPM، كما يتميز 8S Pro بإضاءة RGB للمروحة.

كما تتميز الإصدارات الجديدة بتصميم من الألومنيوم في إطار الهاتف مع طبقة زجاجية، وينطلق Red Magic 8S Pro بشاشة AMOLED بحجم 6.8 إنش، ودقة عرض 1116 في 2480 بيكسل، ويدعم أبعاد 20:9، وتدرج لوني بنسبة 100% من ألوان DCI-P3.

وتدعم شاشة الهاتف سطوع 1300 nit، وتعتيم DC، كما تأتي الهواتف بطبقة حماية من Gorilla Glass 5، ومعدل تحديث 120Hz، ومعدل لمس 960Hz، ويضم الهاتف اثنان من أزرار تشغيل الألعاب بمعدل لمس 520Hz وإستجابة سريعة عند 7.4 مللي ثانية.

كما ينطلق الهاتف بقدرة بطارية 6000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 165W، من جانب أخر يتميز الهاتف بمستشعر لكاميرة السيلفي أسفل الشاشة، بينما تضم الكاميرة الخلفية مستشعر رئيسي GN5 بدقة 50 ميجا بيكسل.

ويدعم الهاتف مدخل 3.5مم للسماعات، مع منفذ USB C، ومن المقرر أن يتوفر Red Magic 8S Pro للطلب المسبق اليوم، على أن ينطلق للبيع في الأسواق في 11 من شهر يوليو، ويتوفر الهاتف بنموذج رئيسي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت بسعر 550 دولار.

من جانب أخر يتوفر Red Magic 8S Pro Plus بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في النموذج الرئيسي مع سعة 256 جيجا بايت، كما يتوفر إصدار Aurora بمواصفات أعلى مع ذاكرة عشوائية 24 جيجا بايت رام، وسعة 1 تيرابايت على أن يتوفر في السوق الصيني بسعر 1035 دولار.

كما يتوفر إصدار محدود من الهاتف بمواصفات Red Magic 8S Pro+ Bumblebee، بذاكرة 16 جيجا بايت رام وسعة 512 جيجا بايت.

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