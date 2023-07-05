شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعطيل ميزة تصفح Bing في ChatGPT بسبب خلل الوصول لنظام حظر الاشتراك غير المدفوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام OpenAI بتعطيل ميزة التصفح باستخدام Bing في ChatGPT بعد أن اكتشف بعض المستخدمين أنه يمكن استخدامها لتجاوز نظام حظر الاشتراك غير المدفوع، والذي غالبًا ما تستخدمه المنشورات الإخبارية لتشجيع القراء على التسجيل للحصول على اشتراك مدفوع.

كان التصفح باستخدام Bing متاحًا فقط للمشتركين في ChatGPT Plus، وهي الطبقة المتميزة من روبوتات الدردشة الشهير لـ OpenAI.

قالت شركة OpenAI في تغريدة : "لقد علمنا أن الإصدار التجريبي من" تصفح "ChatGPT يمكن أن يعرض المحتوى أحيانًا بطرق لا نريدها، على سبيل المثال، إذا طلب المستخدم تحديدًا النص الكامل لعنوان URL، فقد يفي بهذا الطلب عن غير قصد ونعمل على تعطيل التصفح أثناء إصلاح ذلك - نريد أن نفعل ذلك بالشكل الصحيح من قبل مالكي المحتوى وفقا لتقرير digitartlend.

وفى تغريدة لاحقة ، قالت شركة OpenAI إنها "ممتنة جدًا لمشتركي ChatGPT Plus الذين ساعدونا في اختبار ميزة التصفح" ، مضيفة: "هذا هو السبب في أننا بدأنا بإصدار تجريبي - لقد تلقينا تعليقات قيّمة للغاية ، وتعلموا الكثير. "

وقالت الشركة المدعومة من Microsoft إنها ستعيد إطلاق الميزة "قريبًا".

واستجابةً لهذه المشكلة، قامت OpenAI أيضًا بتغيير صفحة الأسئلة الشائعة للسماح لمشتركي Plus بمعرفة ما يجري.

تقول الصفحة المحدثة: قمنا بتعطيل ميزة التصفح باستخدام Bing beta بدافع الحذر الشديد أثناء إصلاح هذا الأمر من أجل القيام بالصواب من قِبل مالكي المحتوى"، "نحن نعمل على إعادة الإصدار التجريبي في أسرع وقت ممكن ، ونقدر تفهمك!"

كما يوحي اسمه، يعد التصفح باستخدام Bing تكاملاً مع محرك بحث Microsoft ويمكّن مستخدمي ChatGPT Plus من سحب المعلومات الحديثة بدلاً من البيانات القديمة المستندة إلى الويب التي تم تدريب روبوت الدردشة عليها ، والتي تعود إلى سبتمبر 2021.

عندما تعود الميزة، يمكن لمن يستخدمون تطبيق OpenAI's ChatGPT على iPhone تشغيله عن طريق تمكين التصفح في قسم "الميزات الجديدة" في إعدادات التطبيق بعد ذلك ، حدد GPT-4 في محول النموذج ثم اختر "تصفح باستخدام Bing" في القائمة المنسدلة.

وتبلغ تكلفة ChatGPT Plus 20 دولارًا شهريًا للحصول على مزايا مثل الوصول السلس إلى ChatGPT أثناء أوقات الانشغال وأوقات استجابة أسرع وأولوية الوصول إلى الميزات والتحسينات الجديدة.