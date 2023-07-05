شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أكبر 7شركات تكنولوجية تواجه قواعد جديدة لقانون السوق الرقمية بالاتحاد الاوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستواجه الشركات التقنية التي تقف وراء محركات البحث وخدمات الشبكات الاجتماعية وأنظمة التشغيل مع ملايين المستخدمين القواعد الجديدة لقانون السوق الرقمية في الاتحاد الأوروبي قريبًا.

ونحن على موعد نهائي مهم لأكبر شركات منصات التكنولوجيا في العالم لإخطار الاتحاد الأوروبى (EU) بأنهم حراس البوابة بموجب قانون الأسواق الرقمية (DMA).

وأقرت سبع شركات رسميًا أنها تفي بالمعايير : Alphabet (Google) و Amazon و Apple و ByteDance (TikTok) و Meta (Facebook و Instagram وWhatsapp) و Microsoft و Samsung. تبلغ القيمة السوقية للشركات المدرجة في القائمة أكثر من 75 مليار يورو (82 مليار دولار) وتمتلك منصة أو تطبيقًا اجتماعيًا لديه ما لا يقل عن 45 مليون مستخدم شهريًا أو 10000 مستخدم نشط في الأعمال.

يقول البيان الذى نشره مفوض الاتحاد الأوروبي تييري بريتون إنه "سيتحقق الآن من طلباتهم وتعيين حراس البوابة لخدمات منصة محددة بحلول 6 سبتمبر"، وبعد ذلك، سيكون أمام الشركات ستة أشهر فقط للامتثال لقواعد DMA.

ذكرت رويترز أن شركة Bytedance الأم لـ TikTok عارضت وضعها في القائمة وأشارت إلى أن بوكينج دوت كوم أبلغت المنظمين بأنها تتوقع أن تكون على القائمة العام المقبل.

وفقًا لبريتون ، تتضمن القواعد الجديدة عدة عناصر رئيسية:

لن يكونوا قادرين على قفل المستخدمين في نظامهم البيئي.

لن يتمكنوا بعد الآن من تحديد التطبيقات التي تحتاج إلى تثبيتها مسبقًا على أجهزتك، أي متجر تطبيقات عليك استخدامه.

لن يكونوا قادرين على "تفضيل الذات": استغلال ميزة كونهم حارس البوابة من خلال التعامل مع منتجاتهم وخدماتهم بشكل أفضل.

يجب أن تعمل تطبيقات المراسلة الخاصة بهم مع الآخرين.

قد يؤدي خرق القواعد إلى تعريض الشركات لخطر غرامة تصل إلى 10% من إجمالي مبيعاتها في جميع أنحاء العالم، و20 % للمخالفين المتكررين، وقد يؤدي تكرار الإخفاقات إلى دفع اللجنة إلى "فتح تحقيق في السوق، وإذا لزم الأمر، فرض سلوكيات أو هيكلية العلاجات.

أبل، التي تنص على أن القانون الجديد "سيخلق ثغرات غير ضرورية للخصوصية والأمان لمستخدمينا"، قيل إنها خططت للسماح لمتاجر تطبيقات الطرف الثالث في iOS 17 ، على الرغم من وجود قيود محتملة مثل السماح لهم في أوروبا فقط أو فرض متطلبات الأمان.

نشهد أيضًا بداية طرق جديدة للمنافسة بين عمالقة التكنولوجيا وقالت Meta الأسبوع الماضي إنها ستسمح للمستخدمين بتنزيل التطبيقات عبر إعلانات Facebook في أوروبا.