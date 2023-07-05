تكنولوجيا: Honor تكشف النقاب عن هاتفي Honor X50 وX50i

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Honor النقاب اليوم عن اثنان من الهواتف الذكية المتوسطة Honor X50 بمعالج Snapdragon 6 Gen 1 وHonor X50i بمعالج Dimensity 6020.

هاتف Honor X50

يتميز هذا الإصدار بشاشة AMOLED بحجم 6.78 إنش، ودقة عرض 1200 في 2652 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وتأتي بثقب يتوسط الشاشة لكاميرة السيلفي المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هاتف Honor X50 بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.75، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

ويدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 6 Gen 1، كما يتوفر بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت.

كما يضم X50 بطارية بقدرة 5800 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 33W، أيضاً ينطلق الهاتف بواجهة MagicOS 7.1 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 13.

الهاتف يدعم معايير IP53، ويتوفر بأربعة إختيارات في الألوان هم الأزرق، والبرتقالي، والأسود، إلى جانب إصدار بلون متدرج، ويتوفر النموذج الرئيسي من Honor X50 بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت بسعر 195 دولار تقريباً.

هاتف Honor X50i

يتميز هاتف Honor X50i بشاشة LTPS LCD بحجم 6.7 إنش، بدقة عرض 1080 في 2388 بيكسل، ومعدل تحديث 90Hz.

أيضاً يتميز الهاتف برقاقة معالج Dimensity 6020، كما يتوفر بذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تدعم Honor هذا الإصدار بمستشعر رئيسي بدقة 100 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.9، ومستشعر أخر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

كما ينطلق الهاتف بواجهة MagicOS 7.1 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 13، ويدعم Honor X50i بطارية بقدرة 4500 mAh ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 33W.

ومن المقرر أن يتوفر Honor X50i بعدد 4 من الإختيارات في الألوان تشمل لون متدرج، وألوان الأسود، والوردي وأيضاً الأزرق بسعر يبدأ من 190 دولار تقريباً.

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