تكنولوجيا: هاتف OnePlus Nord 3 ينطلق بشاشة تدعم إستجابة فائقة السرعة في اللمس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة وان بلس عن هاتف OnePlus Nord 3 اليوم الذي يأتي بمعالج Dimensity 9000، وسعة أكبر للبطارية مع شاشة محسنة، وسعر 499 يورو.

يتميز هاتف OnePlus Nord 3 بشاشة OLED بحجم 6.74 إنش، ودقة عرض 1240 في 2772 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وتدعم محتوى HDR10+.

كما تتميز الشاشة بآداء فائق السرعة في اللمس بمعدل 1000Hz، وعمق 10بت، ويمكن التحكم في معدل التحديث بين 40 إلى 120Hz، أيضاً يأتي Nord 3 بمكبرات صوتية بنظام ستريو وتقنية Dolby Atmos.

أيضاً يدعم OnePlus Nord 3 رقاقة معالج Dimensity 9000، ويتوفر بذاكرة عشوائية 8 أو 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تدعم وان بلس الهاتف بمستشعر Sony IMX890 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/1.56 وحجم بيكسل 1.0µm، وتدعم العدسات التثبيت البصري، كما تتميز بفتحة f/1.9.

ويأتي المستشعر الثاني بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع 120 درجة وفتحة عدسات f/2.3، ويتميز مستشعر macro الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل، كما يضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.

أيضاً يتميز OnePlus Nord 3 بقدرة بطارية 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80W، وينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 13 وواجهة OxygenOS 13.

ويظهر Nord 3 بتصميم مسطح في الحواف، وغطاء خلفي بتصميم زجاجي مسطح، وينطلق الهاتف بمعايير IP54 لمقاومة رذاذ الماء، ويتوفر باثنان من الإختيارات في الألوان هما الأسود والأخضر بسعر يبدأ من 499 يورو للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت.

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