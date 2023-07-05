تكنولوجيا: الإعلان عن هاتف Honor Play 40 وجهاز Honor Pad X8 Pro اللوحي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Honor في الحدث الذي عقد اليوم عن هاتفها المتوسط Honor Play 40، وجهاز Honor Pad X8 Pro اللوحي.

هاتف Honor Play 40

يتميز هاتف Honor Play 40 بشاشة LCD بحجم 6.56 إنش، ودقة عرض 720 في 1612 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz، وتضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 5 ميجا بيكسل.

أيضاً تدعم Honor هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 480 Plus، ويتوفر بذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف ذاكرة إفتراضية بسعة 5 جيجا بايت رام.

وينطلق الهاتف بواجهة MagicOS 7.1 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 13، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5200 mAh، ويأتي مع شاحن 10W، على أن يتم الشحن عبر منفذ USB C، أيضاً يضم الهاتف مدخل 3.5مم للسماعات.

كما يدعم Honor Play 40 معايير Hi-Res في الصوتيات السلكية واللاسلكية، وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، والذي يدعم تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل، كما يأتي المستشعر الثاني بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بعدد 4 من الإختيارات في الألوان تشمل الأزرق، والأسود، والبنفسجي، والأخضر بسعر يبدأ من 190 دولار.

جهاز Honor Pad X8 Pro

تقدم Honor جهاز Honor Pad X8 Pro بشاشة IPS LCD بحجم 11.5 إنش، ودقة عرض 2000 في 1200 بيكسل، بتدرج لوني بنسبة 100% من sRGB، وتدعم الشاشة سطوع 400 nit، كما تأتي الشاشة بمعدل تحديث 120Hz، وتدعم أيضاً معدل 90Hz أو 60Hz.

ويتضمن نظام الصوتيات في الجهاز اللوحي عدد 6 من المكبرات الصوتية والتي تنقسم إلى اثنان من المكبرات في ثلاث جهات من الجهاز اللوحي.

كما يدعم الجهاز اللوحي رقاقة Snapdragon 685، ويتوفر بإختيارات في الذاكرة العشوائية بين 4 أو 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة 128 جيجا بايت.

أيضاً ينطلق Honor Pad X8 Pro بواجهة MagicOS 7.1 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 13، ويتميز الجهاز بسماكة 6.9 مم، ووزن 495 جرام، كما يضم بطارية بسعة 7250 mAh، التي تدعم عمر تشغيل يصل إلى 13 ساعة من تشغيل الفيديو.

ويتوفر Honor Pad X8 Pro بألوان الأخضر والبنفسجي الرمادي بسعر يبدأ من 150 دولار للنموذج الرئيسي المميز بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت.

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