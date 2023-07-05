تكنولوجيا: وان بلس تطاق هاتف OnePlus Nord CE3 وسماعة Nord Buds 2R اللاسلكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت وان بلس خلال الحدث اليوم هاتف OnePlus Nord CE3 مع إصدار الشركة الجديد من السماعات اللاسلكية Nord Buds 2R.

هاتف OnePlus Nord CE3

يتميز هاتف OnePlus Nord CE3 بشاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر IMX890 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بحجم بيكسل 1.0µm، مع مستشعر IMX 355 بدقة 8 ميجا بيكسل وبزوايا عرض فائقة الإتساع، وكاميرة macro بدقة 2 ميجا بيكسل.

كما يتميز Nord CE3 برقاقة معالج Snapdragon 782G، وذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

أيضاً ينطلق الهاتف بواجهة OxygenOS 13.1، ونظام تشغيل Android 13، ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 80W.

ومن المقرر أن يتوفر OnePlus Nord CE3 بألوان الأزرق Aqua والرمادي، على أن ينطلق في السوق الهندي بسعر يبدأ من 330 دولار تقريباً للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت.

سماعة OnePlus Nord Buds 2R

كانت سماعة Nord Buds 2R اللاسلكية من بين الإعلانات التي قدمت من وان بلس اليوم، حيث تتميز بنفس تصميم Nord Buds 2 إلا أن الإصدار الجديد يأتي دون ميزة إلغاء الضوضاء النشطة.

وتضم السماعة محرك تشغيل ديناميكي بحجم 12.4مم، وتدعم تقنية البلوتوث 5.3، كما تدعم حجب الضوضاء في المكالمات.

كما تدعم Buds 2R تشفير AAC وSBC، وتأتي بمعايير IP55 لمقاومة التعرق، وتؤكد وان بلس على أن السماعة اللاسلكية تتميز بعمر تشغيل 8 ساعات، ويصل عمر التشغيل إلى 38 ساعة مع حافظة الشحن.

وتنطلق سماعة Nord Buds 2R اللاسلكية في السوق الهندي بألوان الأزرق والرمادي بسعر 26 دولار تقريباً.

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