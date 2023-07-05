شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هى مهمة تلسكوب إقليدس الفضائى لكشف المادة المظلمة والطاقة المظلمة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نهاية هذا الأسبوع إطلاق مهمة إقليدس التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA) وهو تلسكوب فضائي يهدف إلى الكشف عن ألغاز المادة المظلمة والطاقة المظلمة، حملت المركبة الفضائية 2.2 طن مع تلسكوبها البالغ طوله 1.2 مترًا إلى الفضاء بواسطة صاروخ سبيس إكس فالكون 9 وهي الآن في طريقها إلى مدارها حول الشمس.

كان من المقرر إطلاق المهمة في الأصل باستخدام صاروخ سويوز الروسي من ميناء الفضاء الأوروبي في غيانا الفرنسية ، ولكن بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، توقف التعاون بين وكالة الفضاء الأوروبية وروسيا، لذا بدلاً من ذلك، أطلق التلسكوب من محطة كيب كانافيرال للقوة الفضائية في فلوريدا، وانطلق في الساعة 12:11 صباحًا بالتوقيت الشرقي يوم السبت الأول من يوليو، وفقا ل theverge.

يتجه التلسكوب إلى مدار يسمى L2 ، نقطة لاغرانج الثانية، وهو نفس المدار الذي يستخدمه تلسكوب جيمس ويب الفضائي والتلسكوبات الفضائية الأخرى ويوفر هذا المدار استقرارًا عاليًا وهو أمر مهم بشكل خاص لمهمة مثل إقليدس التي تهدف إلى جمع ملاحظات مفصلة للغاية للكون.

يجب أن يصل إقليدس إلى المستوى الثاني في غضون أربعة أسابيع، ثم يجري الاستعدادات لمدة شهرين قبل بدء الملاحظات العلمية في بداية شهر أكتوبر تقريبًا.

سيجري إقليدس مسوحات واسعة وعميقة للكون، ويجمع الصور معًا لإنشاء خريطة للكون للمساعدة في التعرف على مفهومين غامضين: المادة المظلمة، التي تشكل حوالي 27 %من كل شيء موجود، والطاقة المظلمة، والتي تمثل لحوالي 68 % من الكون، كل ذرة وجزيء وقطعة من المادة التي يمكننا ملاحظتها تشكل نسبة الـ5% المتبقية الصغيرة والمعروفة بالمادة العادية أو الباريونية.

نحن نعلم أن المادة المظلمة والطاقة المظلمة يجب أن توجد بسبب حركات المجرات والطريقة التي يتمدد بها الكون، ومع ذلك، من الصعب للغاية دراستها لأن المادة المظلمة لا تتفاعل مع الضوء والطاقة المظلمة هي شكل غير معروف من أشكال الطاقة. لذا للعثور على دليل عليها، نحتاج إلى النظر على نطاق واسع جدًا.

أوضح جوزيبي راكا، مدير مشروع إقليدس في وكالة الفضاء الأوروبية في إيجاز صحفي: "إذا كنت ترغب في القيام بعلم الكونيات ومراقبة الكون ككل، فأنت بحاجة إلى إجراء مسح كبير"، "وقد صمم إقليدس خصيصًا بتلسكوب واسع الزاوية لتغطية معظم الكون الذي يمكن ملاحظته في وقت قصير جدًا."

سيقوم تلسكوب إقليدس بمسح 36 % من السماء خلال مهمته التي ست سنوات، ولرصد منطقة ذات مساحة كبيرة للتلسكوب لديها مجال رؤية واسع للغاية. يشير هذا إلى مقدار السماء الذي يمكن ملاحظته من خلال التلسكوب، وفي حالة إقليدس يكون مجال الرؤية 2.5 ضعف حجم القمر.

قارن ذلك، على سبيل المثال، بتلسكوب هابل الفضائي، الذي له مجال رؤية لا يزيد عن 1/12 من حجم القمر، يمكن لتلسكوب هابل تصوير أشياء مثل المجرات أو السدم بتفاصيل كبيرة، لكن الأمر سيستغرق حوالي 1000 عام لمسح منطقة مماثلة من السماء لإقليدس.