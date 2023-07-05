شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول "صائد البرق" فى أوروبا يصدر لقطات مذهلة للعواصف الشديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنتج أول "صائد برق" في أوروبا رسوما متحركة مذهلة للعواصف الشديدة التي تضرب الأرض، تم بناء هذا النظام من قبل شركة ليوناردو الإيطالية، وهو أول جهاز ساتلي يمكنه اكتشاف البرق باستمرار في جميع أنحاء أوروبا وأفريقيا.

يتكون جهاز التصوير من أربع كاميرات قوية، يمكن لكل منهم التقاط 1000 صورة في الثانية ليلا ونهارا د، واكتشاف صاعقة واحدة أسرع من طرفة عين.

ثم ترسل الخوارزميات البيانات مرة أخرى إلى الأرض، لاستخدامها في التنبؤات الجوية، وأبحاث المناخ، وسلامة النقل الجوي.

وفقًا لـ Eumetsat، وكالة الأرصاد الأوروبية، تسببت العواصف الشديدة في أضرار تقدر بنحو 500 مليار يورو على مدار الأربعين عامًا الماضية في أوروبا وحدها، يمكن أن يخفف جهاز تصوير البرق من التأثير.

قال فيل إيفانز، المدير العام لشركة Eumetsat: "غالبًا ما تسبق العواصف الشديدة تغيرات مفاجئة في نشاط البرق"، "من خلال مراقبة هذه التغييرات في النشاط، ستمنح بيانات تصوير البرق للمتنبئين بالطقس ثقة إضافية في توقعاتهم للعواصف الشديدة."

قال Eumetsat إن العواصف الشديدة تسببت في خسائر تقدر بنحو 500 مليار يورو على مدى السنوات الأربعين الماضية في أوروبا وحدها.

في ديسمبر 2022، تم إطلاق جهاز تصوير البرق على متن أحدث قمر صناعي للطقس في أوروبا ، Meteosat Third Generation، ونقلت النتائج الأولى من الآلة: رسوم متحركة للبرق ينزل عبر الأرض.

وتم إنتاج اللقطات بواسطة Eumetstat ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA).

قال سيمونيتا تشيلي، مدير برامج مراقبة الأرض في وكالة الفضاء الأوروبية: "تُظهر الرسوم المتحركة قدرة الأداة على اكتشاف نشاط البرق بدقة وفعالية على كامل منطقة مجال رؤية الكاميرات، والتي تغطي 84٪ من قرص الأرض".