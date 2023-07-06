شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذة الاسباب.. تريد Apple رفع قضية Epic Games إلى المحكمة العليا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدأت شركة آبل في محاولة أخيرة للحفاظ على جزء من المبيعات داخل التطبيق ، وتطلب من المحكمة العليا الاستماع إلى استئنافها لقضية مكافحة الاحتكار لشركة Epic Games ، وفقًا لتقارير رويترز.
قضت محكمتان أدنى أنه يجب على شركة آبل التخلي عن إرشاداتها التي تمنع التطبيقات من تضمين خيارات الدفع الخاصة بها وهي سياسة ساعدت في تحقيق أرباح شركة آبل.
بدأت المعركة في عام 2020 عندما طرحت Epic تحديثًا جديدًا للعبة Fortnite سمح للاعبين بشراء العملات الرقمية من خلال ميزة الدفع المباشر.
رداً على ذلك، رفعت Epic دعوى قضائية ضد شركة Apple لإنهاء "إجراءاتها غير العادلة والمناهضة للمنافسة" بهدف تغيير سياستها بدلاً من السعي للحصول على أي تعويضات.
ذكر روجرز أيضًا أن شركة Apple لم تكن تتصرف كاحتكار ولكن يجب على الشركة السماح للتطبيقات بتزويد مستخدميها بأنظمة دفع تابعة لجهات خارجية، ودخل التغيير حيز التنفيذ في العام الماضي وأيدت محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة الأمريكية الأمر القضائي بأكمله في أبريل الماضي.
في ملفهم، يدعي محامو Apple أن الحكم يمتد إلى ما وراء Epic Games و"يتجاوز سلطة محكمة المقاطعة بموجب المادة الثالثة ، التي تقصر اختصاص المحكمة الفيدرالية على القضايا والخلافات الفعلية"، في الأساس، يجادلون بأن المحكمة بالغت في طلبها وطلبت من المحكمة العليا الاعتراف بذلك والسماح لمتجر App Store الخاص بها بالعودة إلى العمل كالمعتاد (المطورون يقدمون ولكن تخفيضات في المبيعات لشركة Apple).
بطريقة أو بأخرى، سيتعين على Apple على الأقل التكيف في بعض البلدان، مع لوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة التي تتطلب من الشركة السماح لمتاجر التطبيقات التابعة لجهات خارجية بحلول عام 2024
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