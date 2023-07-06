تكنولوجيا: هاتف Huawei Nova Y71 ينطلق للأسواق العالمية بقدرة بطارية 6000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت هواوي اليوم هاتف Huawei Nova Y71 للأسواق العالمية بقدرة بطارية 6000 mAh، ومستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل.

يأتي هاتف Nova Y71 المتوسط للأسواق العالمية بشاشة TFT LCD بحجم 6.76 إنش، والتي تشغل نسبة 90.26% من إطار الهاتف، وتتميز الشاشة بجودة عرض HD+ أو بدقة 1600 في 720 بيكسل، وتدعم الشاشة إنتاج 16.7 مليون لون.

كما تقدم هواوي Nova Y71 برقاقة معالج Kirin 710A التي تدعم الهاتف في الإتصال بشبكات 4G، أيضاً يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، ويدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD حتى سعة 512 جيجا بايت.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8، ويأتي المستشعر الثاني بدقة 5 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع 120 درجة، ويتميز المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير وفتحة عدسات f/2.4، بينما تتميز كاميرة السيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل.

كما يتميز هذا الإصدار بسعة كبيرة للبطارية 6000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5 W، أيضاً يأتي الهاتف بواحهة Huawei EMUI 12، ومن المقرر أن يتوفر Huawei Nova Y71 بسعر 266 دولار.

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