شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح iPhone 15 ببطارية أكبر من iPhone 14.. تقرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن تظهر سلسلة iPhone 15 لأول مرة في وقت لاحق من هذا العام، ومن المتوقع أن تتميز طرز iPhone من الجيل التالي من Apple بترقية كبيرة من حيث عمر البطارية، وفقًا لتقرير.

يقال إن شركة كوبرتينو تزود جميع الهواتف الذكية الأربعة المزعومة في السلسلة - iPhone 15 و iPhone 15 Plus و iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max - ببطاريات أكبر.

وفقًا لتقرير ITHome (باللغة الصينية) نقلاً عن مصدر في Foxconn، سيتم تجهيز iPhone 15 ببطارية تبلغ 3877 مللي أمبير في الساعة ، بزيادة من 3279 مللي أمبير في الساعة على iPhone 14، ويقال إن جهاز iPhone 15 Plus الأكبر سيحتوي على بطارية 4912 مللي أمبير في الساعة - متوقع لتكون أكبر بطارية يتم طرحها لأول مرة في iPhone حتى الآن - وهي أعلى من بطارية 4،323mAh الموجودة في iPhone 14 Plus.

وفي الوقت نفسه، سيتم تجهيز iPhone 15 Pro الأغلى ثمناً ببطارية تبلغ 3650 مللي أمبير في الساعة، مقارنة بخلية تبلغ 3200 مللي أمبير في سابقتها، iPhone 14 Pro، وفقاً لموقع gadgets360 الهندي.

ويقال إن جهاز iPhone 15 Pro Max سيكون مزودًا ببطارية تبلغ سعتها 4852 مللي أمبير في الساعة، وهي أكبر من وحدة تبلغ 4323 مللي أمبير في الساعة في جهاز iPhone 14 Pro Max، وهذا يعني أنه على عكس الطرز الحالية للشركة ، يمكن تجهيز iPhone 15 Plus ببطارية أكبر من iPhone 15 Pro Max.

البطاريات الأكبر حجمًا ليست الترقية الوحيدة المتوقع وصولها إلى سلسلة iPhone 15 في وقت لاحق من هذا العام، في الشهر الماضي، تم الإبلاغ عن أن شركة آبل ستزود المجموعة الكاملة بأجهزة استشعار بدقة 48 ميجابكسل للكاميرا الأساسية، في العام الماضي ، تم تجهيز iPhone 14 و iPhone 14 Plus بكاميرا رئيسية بدقة 12 ميجابكسل، بينما تضمنت تشكيلة iPhone 14 Pro كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع دعم OIS من الجيل الثاني.

ظهرت صور لحالة مزعومة لجهاز iPhone 15 Pro مؤخرًا على الإنترنت، مما يُظهر انقطاعًا كبيرًا لوحدة الكاميرا جنبًا إلى جنب مع تغييرات طفيفة في تخطيط الزر على الهاتف، هذا العام، ويُشاع أن شركة آبل ستتخلى عن مفتاح كتم الصوت في كل مكان لصالح زر كتم الصوت الذي يمكن استخدامه أيضًا كزر إجراء، على غرار الزر الموجود في Apple Watch Urtla، ومع ذلك ، يجدر أخذ هذه التفاصيل والمطالبات المسربة بقليل من الملح لأن شركة آبل لم تعلن بعد عن أي تفاصيل عن سلسلة iPhone 15 المزعومة.