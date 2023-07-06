شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين منصتى "تويتر" و"Threads"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لمسابقة بسيطة بين التطبيقات والمنصات أن تتحول إلى واحدة من أكثر "المعارك الملحمية" حيث يمكن أن يتنافس اثنان في قتال، والتى أطلق عليها Twitter vs Thread، أو Elon Musk vs Mark Zuckerberg، إنه نفس الشيء.

حيث من المتوقع أن تطلق Meta الشركة الأم لفيس بوك تطبيق منافس لمنصة تويتر في 6 يوليو، وبصرف النظر عن مباراة jiu-jitsu "السطحية"، تعد خصوصية المستخدم موضوعًا آخر للمناقشة قبل إطلاق التطبيق لأول مرة.

فبحسب موقع TOI الهندى، لا تمتلك Meta سجلًا جيدًا عندما يتعلق الأمر بخصوصية المستخدم، فيما يتم استهداف تطبيق Thread القادم من قبل الكثيرين، بما في ذلك المؤسس المشارك لشركة تويتر والرئيس التنفيذي السابق Jack Dorsey، على منصة المدونات الصغيرة، ومع ذلك، تشير المقارنة السريعة إلى أن تويتر لا تختلف كثيرًا عن التطبيق القادم المرتبط بـ Instagram.

ووفقًا لقطة الشاشة المنشورة على قائمة App Store، يجمع تطبيق Threadحوالي 14 مجموعة من بيانات المستخدم بما في ذلك الصحة واللياقة والمعلومات المالية والمشتريات والموقع وجهات الاتصال والمعلومات الحساسة، حيث أن الصورة نشرها دورسي على موقع تويتر قائلة: "كل خيوطك تخصنا"، وقد أجاب ماسك: "نعم".

ومع ذلك، ظهرت صورة أخرى للبيانات التي تم جمعها بواسطة Twitter بسرعة على المنصة، وتشير هذه الصورة إلى أن كلاً من Twitter و Threads يجمعان الكثير من بيانات المستخدم. إليك مقارنة جنبًا إلى جنب:

ومن الواضح أن Meta ، في شكلها الحالي، تجمع بيانات أكثر من Twitter، والتي تتعلق بشكل أساسي بالتمويل. تويتر ليس لديه أي ميزات متعلقة بالتمويل حتى الآن.

وأعلن ماسك بالفعل عن رغبته في جعل منصة المدونات الصغيرة تطبيقًا شاملًا مشابهًا لتطبيق WeChat الصيني الذي يمكّن المستخدمين من إجراء مدفوعات والتواصل الاجتماعي مع أقرانهم عبر الرسائل الفورية والمكالمات.