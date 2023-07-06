شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: إيلون ماسك لا يمكنه دفع فواتيره ويحاول خفض التكاليف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل بضعة أيام نفذ موقع Twitter المملوك لـ Elon Musk حدًا لمعدل مستخدميها، وهي خطوة تلقت رد فعل عنيفا من مستخدمي الإنترنت.

ويقيد حد المعدل هذا عدد التغريدات التي يمكن للمستخدمين عرضها في يوم واحد بموجب التغييرات الجديدة تتمتع الحسابات التي تم التحقق منها بالقدرة على الوصول إلى آلاف التغريدات، بينما تقتصر الحسابات التي لم يتم التحقق منها على بضع مئات فقط.

ردًا على ذلك، أعرب العديد من مستخدمي Twitter عن عدم رضاهم عن النظام الأساسي، حتى أن البعض بدأ في استكشاف خيارات بديلة.

وانتقل Elon Musk إلى Twitter وأعلن أنهم اتخذوا الإجراءات القصوى "لمعالجة المستويات القصوى من تجريف البيانات والتلاعب بالنظام".

"لمعالجة المستويات القصوى من كشط البيانات والتلاعب بالنظام ، طبقنا الحدود المؤقتة التالية: الحسابات التي تم التحقق منها تقتصر على قراءة 6000 منشور لكل يوم، والحسابات التي لم يتم التحقق منها على 600 منشور فى يوم، والحسابات الجديدة التي لم يتم التحقق منها على 300 فى يوم.

ومع ذلك، يقول موظف سابق في تويتر إن هذه الخطوة لا علاقة لها بكشط البيانات والسبب وراء فرض تويتر لحد السعر هو مالي.

وقال الدكتور رومان شودري، عالم البيانات الذي كان يعمل لدى تويتر حتى نوفمبر 2022 ، لبي بي سي خلال مقابلة أن تويتر فرض حدًا على المستخدمين بسبب عدم دفع فواتيرهم.

وقال في المنشور: "بصراحة، أعتقد أنني من بين غالبية الناس الذين يعتقدون أن السبب في ذلك هو عدم دفع (إيلون ماسك) فواتيره، وهو يحاول خفض تكاليفه".

وأضاف الدكتور شودري أن هذا "تكتيك متطرف للغاية وغير مسبوق" و"فشل بالفعل".

قبل يومين، كان موقع Twitter يتصدر عناوين الصحف لعدم دفع فواتير Google Cloud الخاصة به.

وكشف تقرير لرويترز يُنسب في الأصل إلى Platformer الشهر الماضي أن Twitter رفض دفع فواتير Google Cloud الخاصة به مع اقتراب موعد تجديد عقد الشركة مع Google في 30 يونيو من هذا العام، هذا، وفقًا لـ Platformer ، "يمكن أن يؤدي إلى إعاقة ثقة وفرق السلامة في شركة وسائل التواصل الاجتماعي".

وقبل استحواذ Musk على السلطة في أكتوبر من العام الماضي، تم توقيع عقد متعدد السنوات بين Google و Twitter. يتعلق العقد بـ "مكافحة البريد العشوائي وحماية الحسابات، من بين أمور أخرى".

ومع ذلك، فإن Twitter's Musk ليس حريصًا على دفع فواتير Google Cloud والتطبيق الذي يبلغ عن مثل هذه الأخطاء بعد يوم واحد فقط من تاريخ انتهاء صلاحية تجديد العقد يثير الدهشة بالتأكيد.

وكشف تقرير آخر من قبل The Information في وقت سابق أن Twitter كان يحاول "إعادة التفاوض" بشأن عقده مع Google منذ مارس من هذا العام.

وفى الوقت نفسه، أوضح Twitter سبب الحاجة إلى فرض حد للسعر في منشور مدونة حديث، قرأت المدونة أنه يتعين على الشركة اتخاذ "إجراءات صارمة" لإزالة "البريد العشوائي والروبوتات" من النظام الأساسي، ويقول المنشور كذلك أن هذا هو السبب في إدخال حد المعدل.