شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث آبل لمجموعة أدوات Game Porting يسرع تشغيل ألعاب الكمبيوتر على macOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم أحدث إصدار من macOS Sonoma من آبل مجموعة أدوات Game Porting التي تساعد المطورين على نقل ألعاب ويندوز الخاصة بهم إلى ماك،على الرغم من أن الأداة لا تزال في مرحلة تجريبية، إلا أنها تلقت تحديثًا مهمًا، الإصدار 1.0.2 ، مما يعزز الأداء.

يعد الإصدار الأخير من Game Porting Toolkit ، Beta 1.0.2، تحسنًا كبيرًا عن الإصدار السابق، بينما لم تصدر آبل أي ملاحظات رسمية حول ما تغير، لاحظ مطورو ماك العديد من التحسينات الملحوظة.

أحد هذه العناصر هو تسمية خط Rosetta في لوحة الإحصائيات أثناء اللعب ، والذي يظهر الآن "v0.2"، وهو تغيير عن الإصدار السابق.

يحتوي الإصدار الأخير من مجموعة الأدوات على حجم ملف أصغر يبلغ 27.9 ميجابايت فقط، وهو تحسين عن الإصدار الأصلي البالغ 53.4 ميجابايت.

قام Nat Brown ، مدير مجموعة أدوات آبل، بنشر تحديثات تذكر إصلاحات لدعم 32 بت، والعرض، والاستقرار العام، بالإضافة إلى بعض تحسينات الأداء.

على الرغم من أن الفريق كان يعتزم في البداية تضمين سجلات التغيير، إلا أنه لم يكن لديهم وقت كافٍ قبل عطلة نهاية الأسبوع.

وفقًا لموقع YouTuber Andrew Tsai، فإن "Elden Ring" الذي يعمل على M1 Max شهد تحسنًا بنسبة 20% بين الإصدارات، بينما أظهر "Arkham Knight" مستويات أداء مماثلة قبل التحديث وبعده ، ولكن قد يختلف ذلك اعتمادًا على اللعبة والشريحة المستخدمة.

سمحت مجموعة الأدوات الجديدة لـ "Cyberpunk 2077" بالعمل بمعدل ضعف معدل الإطارات تقريبًا على M2 Urtla المتطور.

في السابق كانت بعض الألعاب تتعطل أحيانًا عند تشغيل مقاطع فيديو باستخدام برامج ترميز معينة، ومع ذلك بعد التحديث، تم حل هذه المشكلات ويجب أن تعمل الألعاب الآن بشكل صحيح في معظم الحالات.

واجه مستخدم يوتيوب بعض المشكلات مع أداة Game Porting Tool على رقائق M1 Urtla و M2 Urtla من آبل، حيث تعمل بعض الألعاب بسلاسة أكبر على رقائق أقل قوة، قد يكون هذا بسبب استخدام رقائق Urtla تقنية UrtlaFusion لدمج شريحتين بحد أقصى في شريحة واحدة، وقد لا تتمتع الأداة بدعم كامل لها حتى الآن.