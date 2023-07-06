شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهواتف الذكية الصينية تهيمن على السوق الروسية بعد خروج آبل وسامسوج والان مع تفاصيل الخبر
ارتفع الرقم من حوالي 55% في العام السابق، مع بيع ما يقرب من 13 مليون وحدة، ارتفع الطلب الإجمالي على الهواتف الذكية في روسيا بنسبة 17% مقارنة بالوقت نفسه من العام الماضي.
وقالت إن ثمانية من أصل 10 هواتف ذكية مبيعًا في روسيا في الأشهر الستة الأولى من هذا العام كانت صينية.
ينعكس التغيير في سوق الهواتف الذكية أيضًا على طرق روسيا، منذ أن غادرت غالبية العلامات التجارية الغربية السوق الروسية رسميًا في أوائل عام 2022 بعد حرب أوكرانيا ، أصبحت بكين مصدر موسكو المفضل لكل شيء من الأدوات إلى السيارات.
لا آيفون للمسؤولين
وبحسب ما ورد طلب الكرملين من المسؤولين التوقف عن استخدام أجهزة آبل آيفون، قائلاً إن وكالات الاستخبارات الغربية قد اخترقتهم باستخدام برامج المراقبة، ومع ذلك نفت شركة آبل هذه الادعاءات.
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