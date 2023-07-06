شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما الذى يمكن أن تتوقعه فى تشكيلة آيفون 15 الجديد؟..إليك كل ما تريد معرفته والان مع تفاصيل الخبر
وذكر منشور لموقع كوري، إن سلسلة آيفون 15 تحصل على تحديث بطارية أكبر، ظهرت هذه الشائعات لأول مرة على Weibo.
وفي الوقت نفسه قد يأتي iPhone 15 Pro مزودًا ببطارية 3650 مللي أمبير في الساعة (زيادة بنسبة 14.1٪ عن iPhone 14 Pro)، ويُقال إن جهاز iPhone 15 Pro Max سيكون مزودًا ببطارية 4852 مللي أمبير في الساعة (زيادة بنسبة 10.9٪ عن iPhone 14) برو ماكس).
بصرف النظر عن البطاريات الأكبر حجمًا، تم الإبلاغ أيضًا عن أن جميع الطرز في سلسلة iPhone 15 ، بما في ذلك الفانيلا ، قد تأتي بكاميرا أساسية بدقة 48 ميجابكسل.
وذكرت تقارير أن Sony طلبت من TSMC التعامل مع فيلم مرشح الألوان لوحدات الكاميرا الخاصة بها بسبب نقص الطاقة الإنتاجية.
وفقًا للتقرير تواجه شركة Sony ضغوطًا لأن المزيد من أجهزة آيفون تتميز بكاميرا بدقة 48 ميجابكسل هذا العام، والتي تم تقديمها لأول مرة في iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max.
يذكر التقرير أن آبل تخطط لترقية إعداد الكاميرا إلى 48 ميجابكسل لمجموعة آيفون 15 بالكامل، وليس فقط لطرازات Pro.
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