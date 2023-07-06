شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟ كيف تحصل على تطبيق ميتا الجديد Threads منافس تويتر عند طرحه مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت ميتا مؤخرا أنها ستطلق بديل Twitter يسمى Thread، وتم إدراج بديل تويتر الآن في متجر التطبيقات، حيث أكدت Meta أنها ستطلق تطبيق Thread في 6 يوليو ونفس الشيء مذكور أيضًا في قائمة متجر التطبيقات، وفي الوقت نفسه، يمكن أيضًا أن يكون التطبيق "طلبًا مسبقًا" حسب القائمة.

ويتوفر للمستخدمين الآن خيار إظهار اهتمامهم بالتطبيق وتعيين إشعار ليتم إعلامهم بمجرد إطلاق التطبيق.

كيفية الحصول على التطبيق بمجرد وصوله من المتوقع أن يبدأ تشغيل التطبيق في 6 يوليو ويمكن لمستخدمي Apple iPhone و iPad تصفح التطبيق في متجر التطبيقات واختيار تلقي إشعار بمجرد توفره، ولاحظ أنه لا يمكن البحث في تطبيق المواضيع الآن على متجر تطبيقات آبل، ومع ذلك، يمكن لبحث Google البسيط أن يعرض رابط التطبيق، وفيما يلي الخطوات التي يجب عليك اتباعها:

- افتح بحث Google باستخدام أي متصفح ويب على جهاز iPhone أو iPad.

- ابحث في "تطبيق المواضيع" وانقر على رابط متجر التطبيقات.

- تأكد من أن التطبيق من Instagram Inc أيضًا، سيؤدي النقر فوق الارتباط إلى إعادة التوجيه إلى تطبيق App Store على iPhone أو iPad.

-اضغط على زر "الحصول".

-بعد ذلك، سيعرض لك متجر تطبيقات Apple إشعارًا ينص على أنه "سيتم إخطارك عندما يصبح تطبيق Instagram متاحًا، هل تريد إلغاء التنبيه؟ " إلى جانب هذا ، سترى خيارين - إلغاء الإشعار وزر ليس الآن.

- اضغط على زر "ليس الآن" لإكمال العملية.

- بعد ذلك، سيتم إعلامك بمجرد توفر التطبيق، بعد ذلك، يمكنك التوجه إلى متجر التطبيقات لتنزيل التطبيق على جهاز iPhone و iPad بمجرد وصوله.