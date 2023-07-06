شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف بقى باطن الأرض ساخنًا مثل سطح الشمس لمليارات السنين؟.. دراسة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتم تسخين بنية الأرض ذات الطبقات، والتي تشتمل على لوحات متحركة، عن طريق بقايا تكوين الكوكب وانحلال النظائر المشعة، حيث يستخدم علماء الجيولوجيا الموجات الزلزالية لدراسة هذه الهياكل والحركات الداخلية، والتي تعتبر ضرورية للتغيرات البيئية وتطور الحياة على الأرض.

وتدفع الحرارة الداخلية حركات الصفائح، مما يساهم في ظواهر مثل الزلازل والانفجارات البركانية وخلق أراضٍ ومحيطات جديدة، مما يجعل الأرض صالحة للسكن.

بدءًا من الأعلى إلى الأسفل، توجد القشرة، والتي تشمل السطح الذي تمشي عليه؛ ثم في الأسفل، الوشاح، ومعظمها من الصخور الصلبة؛ ثم أعمق، اللب الخارجي، مصنوع من الحديد السائل؛ وأخيرًا، اللب الداخلي، مصنوع من الحديد الصلب، وبنصف قطر يبلغ 70٪ من حجم القمر، كلما تعمقت في الغوص، زادت سخونة - فأجزاء من القلب تكون ساخنة مثل سطح الشمس.

يستخدم العلماء تقنية مماثلة لتصوير الهياكل الداخلية للأرض، ولكن بدلاً من الموجات فوق الصوتية، يستخدم علماء الأرض الموجات الزلزالية - الموجات الصوتية التي تنتجها الزلازل.

يتحرك الجزء العلوي من الوشاح عادةً مع القشرة، يُطلق عليهم معًا الغلاف الصخري، والذي يبلغ سمكه حوالي 60 ميلاً (100 كيلومتر) في المتوسط، على الرغم من أنه يمكن أن يكون أكثر سمكًا في بعض المواقع.

في الجزء السفلي من الصفائح، على عمق حوالي 60 ميلاً (100 كيلومتر)، تبلغ درجة الحرارة حوالي 2400 درجة فهرنهايت (1300 درجة مئوية).

بحلول الوقت الذي تصل فيه إلى الحد الفاصل بين الوشاح واللب الخارجي، والذي يقل بمقدار 1800 ميل (2900 كيلومتر)، تكون درجة الحرارة ما يقرب من 5000 درجة فهرنهايت (2700 درجة مئوية).

تتضاعف درجة الحرارة لتصل إلى ما يقرب من 10800 درجة فهرنهايت (أكثر من 6000 درجة مئوية)، هذا هو الجزء الساخن مثل سطح الشمس، في هذه الدرجة، كل شيء تقريبًا - المعادن والماس والبشر- يتبخر في الغاز، ولكن نظرًا لأن اللب يقع في مثل هذا الضغط المرتفع في أعماق الكوكب، فإن الحديد الذي يتكون منه يظل سائلاً أو صلبًا.