شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Thread.. كل ما تريد معرفته عن تطبيق ثريد منافس تويتر فى 7 أسئلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح إنستجرام رسميًا تطبيقه الجديد للشبكات الاجتماعية المسمى Thread، وهو منافس مباشر لموقع تويتر ويشبه إلى حد كبير النظام الأساسي المملوك لـ إيلون ماسك ويستفيد كثيرا من ميزات إنستجرام.

إليك أسئلة وأجوبتها لكل ما تريد معرفته عن تطبيق Threadأين تتوفر Thread؟

شبكة Thread متاحة على iOS و Android من App Store و Play Store على التوالي، يمكن للمستخدمين الوصول إليها من موقع سطح المكتب أيضًا.

ما هو عدد الأحرف المسموح به في Thread؟

يمكن للمستخدمين نشر Thread (وهذا ما يجب أن نسميه نفترض) بحد أقصى 500 حرف.

ماذا عن الصور ومقاطع الفيديو؟

يمكن للمستخدمين مشاركة الصور تمامًا مثل تويتر، بقدر ما يتعلق الأمر بمقاطع الفيديو، يمكن للمستخدمين نشر مقاطع فيديو تصل مدتها إلى خمس دقائق.

هل تريد حساب منفصل؟

لا، طالما لديك حساب على إنستجرام، فأنت لست بحاجة إلى حساب منفصل، وبمجرد تنزيل سلاسل الرسائل وفتحها، ستُظهر تلقائيًا مقبض إنستجرام الخاص بك لتسجيل الدخول.

ليست هناك حاجة لكلمة مرور طالما لديك إنستجرام على هاتفك وتم تسجيل دخولك.

كيف تضيف متابعين أو تختار من تتابع؟

بمجرد تسجيل الدخول، سترى القائمة الكاملة للأشخاص الذين تتابعهم على إنستجرام، يمكنك متابعة واحد أو العديد أو الكل، حسب اختيارك، كذلك لديك خيار الاحتفاظ بملفك الشخصي عام أو خاص.

هل هناك أي إعلانات ستشاهدها على Thread؟

يعد تطبيق Threads تطبيقًا خاليًا من الإعلانات، لكن من المرجح أن تجلب ميتا الإعلانات إليها كلما زاد عدد مستخدميها بشكل كبير، حتى يحدث ذلك لن تكون هناك إعلانات مرئية للمستخدمين في التطبيق.

ما وجه التشابه مع تويتر؟

يشبه الشكل والمظهر إنستجرام ولكن بهما جميع الميزات التي يتمتع بها تويتر تقريبًا، حيث لا يزال الوقت مبكرًا جدًا بالنسبة إلى سلاسل الرسائل وردود فعل المستخدمين عليها ما زالت جديدة جدًا.