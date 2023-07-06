شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يؤثر تطبيق Thread على تويتر بعد قواعد إيلون ماسك المثيرة للجدل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة ميتا المالكة لفيسبوك وإنستجرام، تطبيق Thread المنافس لتويتر، في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وهو تطبيق متصل بإنستجرام، يتسبب كلا التطبيقين في جدل عبر الإنترنت حول أيهما سيكون أفضل.

وقام بعض مستخدمي تويتر بالتغريد عن حماسهم للانتقال إلى Thread في أقرب وقت ممكن، حسبما نقلت ذا صن.

وبعد أن استحوذ إيلون ماسك على تويتر في عام 2022، أجرى بعض التغييرات المثيرة للجدل التي لا يسعدها جميع المستخدمين.

كان أحد التعديلات الأكثر إثارة للجدل هو جعل الأشخاص يدفعون مقابل علامة اختيار زرقاء تم التحقق منها على التطبيق.

تم تصميم هذه الخطوة لجلب المزيد من الأموال لشركة التواصل الاجتماعي.

لكن بدلاً من ذلك، كان ذلك يعني أن الروبوتات والأشخاص السيئين يمكنهم انتحال شخصيات سياسية وشركات ضخمة لنشر بيانات كاذبة.

يمتلك ماسك أيضًا نهجًا مختلفًا لكيفية استخدام النظام الأساسي مقارنة بالأشخاص المسؤولين السابقين.