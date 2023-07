تكنولوجيا: سماعة Nothing Ear (2) قد تصل قريبًا باللون الاسود

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سيتم إطلاق هاتف Nothing Phone (2) الذي طال انتظاره في 12 يوليو، وكان قد تم إطلاق سماعات الأذن Nothing Ear (2) منذ حوالي أربعة أشهر باللون الأبيض، ولكن يبدو أنها ستتوفر قريبًا باللون الأسود.

ولقد تم الكشف عن تصميم سماعة Nothing Ear (2) في وقت سابق من هذا العام بتصميم مألوف Nothing Ear (1). وتم عرض صور مسربة على تويتر تعرض اللون الجديد لـ Nothing Ear (2). سترى أن تصميم سماعات الأذن لا يزال كماهو مثل إصدار اللون الابيض.

ومع ذلك، لا توجد أخبار حاليًا حول تاريخ إطلاق سماعات الأذن. ولكن من المتوقع ان تكشف الشركة عنها إلى جانب هاتف Nothing Phone (2).

نتوقع ايضًا أن تكون تكلفة سماعات الأذن مماثلة لتلك التي تم إطلاقها في شهر مارس؛ 150 دولارًا أمريكيًا.

