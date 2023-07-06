تكنولوجيا: الرئيس التنفيذي لشركة Lucid يرغب في خفض سعر السيارات الكهربائية عن طريق تقليل حجم البطارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعتقد الرئيس التنفيذي لشركة Lucid، بيتر رولينسون، أن مستقبل السيارات الكهربائية سيكون في مدى 250 ميلاً. ويعتقد ايضًا أن تقنية البطاريات ستتحسن بدرجة كافية بحلول الوقت الذي يتم فيه إطلاق الجيل التالي من السيارات الكهربائية بحيث تتمكن حزمة بطارية صغيرة من توفير هذا النطاق.

وهذا من شأنه أن يجعل السيارات الكهربائية منخفضة التكلفة، حيث أن تكلفة حزم البطاريات عامل رئيسي في السعرالإجمالي للسيارة الكهربائية.

كما يعتقد رولينسون أيضًا أن تطوير بنية تحتية أسرع للشحن سيجعل المدى الطويل للسيارات الكهربائية أقل ضرورة. ومع الشحن السريع، سيتمكن السائقون من إعادة شحن سياراتهم الكهربائية بسرعة حتى لو لم يكن لديهم مسافة طويلة.

بالطبع، لا يتفق الجميع مع تقييم رولينسون. ويعتقد بعض الناس أن السيارات الكهربائية ستظل بحاجة إلى مدى طويل حتى تكون عملية للسفر لمسافات طويلة. ومع ذلك، فإن وجهة نظر رولينسون تستحق الدراسة، حيث يمكن أن تؤدي إلى تطوير سيارات كهربائية أكثر عملية وبأسعار معقولة في المستقبل.

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