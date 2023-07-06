تكنولوجيا: إطلاق تلفاز Huawei Smart Screen S3 Pro بحجم 86 بوصة في الصين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف أحد المسربين المشهورين عن ملصق تشويقي في 30 يونيو يشير إلى إطلاق إصدار جديد من التلفاز الذكي Huawei Smart Screen S3 Pro.

وعلى الرغم من أن الملصق يشير ألى ان إطلاق الجهاز سيكون في 10 يوليو، فقد كشفت هواوي الآن رسميًا عن إصدار Smart Screen S3 Pro 86 بوصة. يأتي الإصدار الجديد مزودًا بشاشة عملاقة بحجم 86 بوصة وسيكون متاحًا للشراء في الصين في 10 يوليو. ويبلغ سعر التلفزيون الذكي 11999 يوانًا (1656 دولارًا أمريكيًا).

وفيما يتعلق بالتصميم، لا يختلف الإصدار الجديد 86 بوصة عن الإصدارات السابقة ذات حجم 65 بوصة و 75 بوصة مع التغيير الرئيسي الذي يتمثل في زيادة الحجم. وقد تم تجهيز Huawei Smart Screen S3 Pro بشاشة رئيسية بدقة 4K وشريحة رؤية AI.

تتمتع الشاشة بقدرات قوية للتعرف على المشهد، بينما توفر شريحة AI إمكانات التعرف على الصورة وتحديد الصور بدقة ووضع الجلوس/مسافة الجلوس والعظام البشرية ورفع مستوى التجربة الذكية للمنتج.

تحتوي الشاشة على معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز مع ما يصل إلى 240 إطارًا في الثانية. وفي جوانب أخرى، يحتوي الجهاز أيضًا على ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت.

كما قد تم تجهيز التلفزيون الذكي أيضًا بثلاث واجهات HDMI 2.1 بسرعة 48 جيجابت في الثانية، وكلها تدعم إدخال إشارة 4K 120 هرتز. يمكن أيضًا توصيل واجهات HDMI بوحدات الألعاب، وأجهزة فك التشفير ومشغلات Blu-ray فينفس الوقت.

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