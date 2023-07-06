شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Threads لن يكون متاحًا بالاتحاد الأوروبى فى هذه المرحلة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر مقرب من الشركة إن تطبيق Meta الجديد Threads، والمقصود به منافسة Twitter، لن يكون متاحًا في الاتحاد الأوروبي عند إطلاقه اليوم الخميس بسبب مخاوف تنظيمية.

يُنظر إلى التطبيق على أنه أكبر تحدٍ يواجه تويتر حتى الآن منذ أن أدى استحواذ Elon Musk على منصة التواصل الاجتماعي، التي تحظى بشعبية كبيرة بين السياسيين والمشاهير، إلى حالة من الفوضى، وفقاً لموقع gadgets360 الهندي.

وقال مصدر مقرب من Meta إن شركة التكنولوجيا العملاقة تتراجع عن إصدار الخيوط في دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة حيث تسعى إلى توضيح قانون الأسواق الرقمية الخاص بالكتلة الذي سيدخل حيز التنفيذ الكامل العام المقبل.

يعد DMA قانونًا تاريخيًا يضع قواعد صارمة لأكبر شركات الإنترنت في أوروبا.

تحظر إحدى هذه اللوائح على المنصات مشاركة البيانات عبر خدمات مختلفة، كما أنه يقيد الشركات التي توجه مستخدمي النظام الأساسي إلى منتجاتهم الخاصة.

أشار وصف Threads في متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة إلى أنه سيتم جمع البيانات الشخصية للمستخدم، بما في ذلك معلومات الاتصال والموقع الجغرافي، واستخدامها لأغراض الدعاية.

لقد تعارضت Meta بالفعل مع قواعد الاتحاد الأوروبي لمحاولاتها استخدام البيانات من WhatsApp لتعزيز Instagram و Facebook، وهو أمر منعها المنظمون الأوروبيون من فعله.

قال متحدث باسم لجنة حماية البيانات الأيرلندية لصحيفة آيرلندية إندبندنت إن ميتا أكدت أنها لن تطلق التطبيق في أوروبا "في هذه المرحلة".

أيرلندا هي موطن لمقر Meta في الاتحاد الأوروبي، والجهة التنظيمية الوطنية هي المسؤولة عن الإشراف على الشركة في أوروبا، وفي اتصال مع وكالة فرانس برس ، لم يعلق ميتا على الفور.

كانت Meta واحدة من سبع شركات، بما في ذلك Amazon و Apple ، التي أبلغت الاتحاد الأوروبي أنها تفي بالحد الأدنى للخضوع للقواعد الجديدة عندما تدخل حيز التنفيذ العام المقبل.