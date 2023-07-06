شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تراجع تويتر عن شرط تسجيل المستخدمين الدخول لمشاهدة التغريدات.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد عدة أيام من توقف Twitter عن عرض التغريدات للمستخدمين الذين تم تسجيل خروجهم ، يبدو أن هذه الوظيفة الأساسية تعود، وأصبح العديد من المستخدمين قادرين مرة أخرى على مشاهدة التغريدات الفردية دون تسجيل الدخول إلى حساباتهم، وفقا لتقرير engadget.

ومع ذلك، لا يزال يبدو أنه تم ضبط الملفات الشخصية لأولئك الذين لم يسجلوا الدخول على سبيل المثال، يمكنني رؤية السيرة الذاتية للمستخدم، لكن خلاصة التغريدات الخاصة به لا تظهر وفي الوقت نفسه، تعمل معاينات التغريدات في iMessage مرة أخرى لبعض الأشخاص.

ووفقًا لمالك موقع Twitter Elon Musk، فإن جعل التغريدات غير قابلة للوصول إلا المستخدمين المسجلين "إجراء طارئ مؤقت" وكتب "كنا نتعرض لنهب البيانات لدرجة أنها كانت تهين الخدمة للمستخدمين العاديين.

وقدمت الشركة تفسيرًا مشابهًا لسبب وضع قيود مؤقتة على عدد التغريدات التي يستطيع كل مستخدم قراءتها يوميًا وقالت إنها اتخذت هذه الخطوة التي أفسدت العديد من تطبيقات تويتر، من أجل "اكتشاف وإزالة الروبوتات وغيرها من الجهات الفاعلة السيئة التي تضر بالمنصة"، مثل أولئك الذين يقومون بكشط البيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وأضاف Twitter أن حدود المعدل أثرت على نسبة صغيرة من المستخدمين في تلك المرحلة.

ولم يعد لدى Twitter قسم اتصالات يمكن الوصول إليه للتعليق ومع ذلك أصبحت التغريدات العامة متاحة مرة أخرى لأي شخص لمشاهدتها تمامًا كما بدأت Meta في طرح منافسها على Twitter، والذي يُطلق عليه "Threads"، ويتم تشغيل هذه الخدمة في العديد من الأسواق اليوم ولكن ليس فى الاتحاد الأوروبى.