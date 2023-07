شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تطلق الإصدار التجريبى الثالث لـiOS 17.. إليك الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت آبل الإصدار التجريبي الثالث للمطورين من تحديث iOS 17 للمطورين للاختبار، حيث تجلب النسخة التجريبية بعض التحسينات والتعديلات الطفيفة على الميزات وعناصر الواجهة.

إليك الجديد في الإصدار التجريبي 3 من نظام التشغيل iOS 17.

قامت آبل بتحديث واجهة الألبوم المحذوف مؤخرًا، يوجد رمز قائمة من ثلاث نقاط مع خيارات الاسترداد والحذف.

يمكنك حذف أو استعادة صور معينة أو كلها مرة واحدة.

يوجد أيضًا خيار Save as Video (حفظ كفيديو) لـ Live Photos وخيار "Feature This Person Less" لحذف أو استعادة صور شخص ما.

قام تطبيق Apple Health بتحديث قسم Mental Wellbeing بتصميم أكثر انسيابية ونظام ألوان.

تم تعديل ألوان المشاعر، وتتوافق الأزرار / الخلفيات مع الحالة المزاجية المختارة.

ويمكن للمستخدمين تعيين تذكيرات لتسجيل حالاتهم المزاجية وفقًا لجدول زمني مخصص.

في Apple Music ، يمكنك عرض أرصدة الأغاني وكلمات الأغاني وخيارات الصوت من خلال النقر على أيقونة ثلاثية النقاط بجوار الأغنية.

ويُظهر قسم الاعتمادات جميع الفنانين المشاركين في الإنتاج والهندسة.

ولاحظ أن الكلمات الكاملة لم تعد موجودة في القائمة المنسدلة القياسية.

تعرض الصورة المصغرة في تطبيق الصور في iMessage أحدث صورة تمت إضافتها إلى مكتبتك، عند إضافة المزيد من الصور إلى Camera Roll ، سيتم تحديث الصورة المصغرة وفقًا لذلك.

في السابق كانت الصورة المصغرة تستخدم لإظهار صورة عامة غير متغيرة.

يحتوي كذلك iOS 17 على العديد من التحسينات، مثل شاشات المكالمات القابلة للتخصيص والبريد الصوتي المباشر وتحسين SharePlay.

وتأتي الرسائل مع خيار إنشاء الملصقات وميزة أمان جديدة.

يمكن تنشيط Siri بدون قول "يا Siri" ، ويحول وضع الاستعداد آيفون إلى شاشة ذكية.

وبصرف النظر عن هذه الترقيات، يتضمن التحديث ميزات جديدة تعزز الصحة البدنية والعقلية.

من المتوقع طرح أول إصدار تجريبي عام لنظام iOS 17 هذا الشهر.

وفي الوقت نفسه يجب أن يكون نظام التشغيل iOS 17 متاحًا لأجهزة آيفون المتوافقة كتحديث للبرنامج في سبتمبر.