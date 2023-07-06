شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انتشار ميمز تنتقد تطبيق Threads الجديد ومنافسته لتويتر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى تطبيق Threads الجديد ردود فعل متباينة اليوم بعد أن اشترك أكثر من 10 ملايين مستخدم في التطبيق حيث رآه البعض أنه منافس لتويتر وآخرين انتقدوه بشدة، حيث اندلعت وسائل التواصل الاجتماعي مع الميمات التي انتقدت تطبيق رئيس فيسبوك الجديد sThread، والذى يسمح للمستخدمين بنشر ما يصل إلى 500 حرف من النص وخمس دقائق من الفيديو والصور.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اشتكى مستخدمو تويتر من الأخطاء وعدم وجود الميزات الأساسية في Threads، حيث شارك البعض صور GIF قائلين إن الأشخاص سيعودون إلى Twitter بعد تجربته.

تحدث أحد المستخدمين عن الأخطاء الخاصة بالتطبيق معبرا بميم عنه وهو يعد نقاط ضعف Threads



عد أخطاء Threads

فيما تساءل آخر عن كيفية توقع أن يكون Threads أفضل من تويتر والشركة لم تتمكن بعد من إصلاح مشكلات انستجرام.



انتقادات threads

وجاء فى تعليق آخر صورة من فيلم هندى للبطل وهو يحاول فتح الباب والخروج، وكتب عليها "بعد عشر دقائق من الدخول على Threads، أحاول العودة إلى تويتر مرة أخرى".



ميمز threads

وجاء فى تغريدة صورة تسخر من مشهد قبول طلبات المتابعة على التطبيق الجديد Threads



threads 1

وظهرت حالة الخلط بين التواجد على التطبيقين والتوجه بينهم فى إيحاء لكون Threads هو منافس تويتر الآن.



twitter و threads

وجاء تعليق ساخر عن شكل المستخدمين بعد تجربة Threads، والعودة مرة أخرى إلى تويتر.