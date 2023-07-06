تكنولوجيا: إطلاق شاشة الألعاب المنحنية Red Magic بحجم 49 بوصة ومعدل تحديث 240 هرتز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عقدت شركة Red Magic اليوم حدث إطلاق رئيسي في الصين، حيث كشفت عن أحدث هاتف ذكي للألعاب؛ وهو Red Magic 8S Pro. وإلى جانب الهاتف، كشفت الشركة أيضًا عن شاشة ألعاب QD-OLED جديدة بحجم 49 بوصة مع معدل تحديث 240 هرتز.

تأتي شاشة الألعاب Red Magic الجديدة مع بعض الميزات الفائقة، فهي شاشة عملاقة منحنية بحجم 49 بوصة مع نسبة ابعاد 32:9.

وتأتي الشاشة بانحناء 1800R، مما يوفر توازنًا جيدًا بين كونها منحنية جدًا وليست منحنية بدرجة كافية. وعلاوة على ذلك، تتميز الشاشة بدقة 5120 × 1440 بكسل مع دعم شهادة TRUE BLACK 400، مما يعني أنها يمكن أن تعرض ألوانًا سوداء عميقة جدًا.

هناك مجموعة ألوان DCI-P3 أيضًا بنسبة 99%. وتستخدم الشاشة تقنية QD-OLED من سامسونج، والتي توفر العديد من المزايا مثل السطوع العالي والألوان النابضة بالحياة. وبالمقارنة مع شاشات OLED الأخرى، توفر شاشات QD-OLED ثراءً أفضل للألوان، وهي قادرة على عرض نطاق أوسع من الألوان.

تتميز شاشة Red Magic بمعدل تحديث عالي يبلغ 240 هرتز، واستجابة سريعة تبلغ 0.03 مللي ثانية، وهي متوافقة مع تقنية FREE-SYNC و G-SYNC (التقنيات التي تقلل تمزق الشاشة).

علاوةً على ذلك، يوجد مكبران صوت مدمجان بقوة 5 واط بالإضافة إلى ميكروفون لتقليل الضوضاء. وفيما يتعلق بالمنافذ، تحتوي الشاشة الجديدة على منافذ 1 HDMI 2.1 و 1 DP 1.4 و 1 Type-C، والتي تدعم العرض بمفتاح واحد والشحن العكسي بقوة 90 واط. وتحتوي الشاشة على بعض المواصفات الرائعة التي تجعلها خيارًا مثاليًا للاعبين.

لم تعلن Red Magic عن أسعار وتوافر الشاشة حتى الآن، لذلك لا يمكننا تحديد مدى جودة الصفقة.

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