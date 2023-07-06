تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Realme Narzo 60

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Realme رسمياً اليوم عن سلسلة هواتف Realme Narzo 60 التي تتضمن الإصدار الرئيسي وإصدار Pro.

تقدم Realme هاتف Narzo 60 Pro بشاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تدعم شاشة الهاتف معدل تحديث 120Hz.

من جانب أخر تأتي شاشة Narzo 60 بتقنية AMOLED وحجم 6.43 إنش، كما تدعم الشاشة جودة عرض FHD+، ومعدل تحديث 90Hz.

أيضاً يدعم هاتف Narzo 60 Pro رقاقة معالج Dimensity 7050، بينما ينطلق Narzo 60 بمعالج Dimensity 6020، ويتوفر إصدار Pro بسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت، مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تدعم Realme هاتف Narzo 60 Pro بمستشعر رئيسي بدقة 100 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.75 مع ميزة التثبيت البصري، بينما يأتي مستشعر macro الثاني بدقة 2 ميجا بيكسل.

كما ينطلق Narzo 60 بكاميرة رئيسية بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، وينطلق هاتفي Narzo 60 بواجهة Relame UI 4.0 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 13.

أيضاً يدعم الهاتفين بطارية بقدرة 5000 mAh، بينما تختلف تقنية الشحن السريع في الإصدارين حيث يدعم إصدار Pro تقنية الشحن بقدرة 67W، كما يأتي هاتف Narzo 60 بتقنية الشحن السريع بقدرة 33W.

ومن المقرر أن يتوفر هاتفي Realme Narzo 60 و60 Pro بألوان الأسود والبرتقالي، على أن ينطلق Narzo 60 بسعر يبدأ من 217 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت، ويتوفر Narzo 60 Pro بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت بسعر 242 دولار تقريباً.

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